Chihuahua Adult

Chihuahua Adult

Сухой корм для собак

Чихуахуа Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

3kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Высокая вкусовая привлекательность

Chihuahua adult удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря комбинации трех факторов: адаптированные размер и форма крокеты, эксклюзивная формула и специально подобранные ароматы.

Уменьшение запаха и объема испражнений

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.

Здоровье зубов

Рацион способствует снижению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для миниатюрных челюстей

Эксклюзивная крокета, которая адаптирована для маленьких челюстей собак породы чихуахуа.

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