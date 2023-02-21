Chihuahua Adult
Сухой корм для собак
Чихуахуа Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
500g
1.5kg
3kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Высокая вкусовая привлекательность
Chihuahua adult удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря комбинации трех факторов: адаптированные размер и форма крокеты, эксклюзивная формула и специально подобранные ароматы.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Здоровье зубов
Рацион способствует снижению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для миниатюрных челюстей
Эксклюзивная крокета, которая адаптирована для маленьких челюстей собак породы чихуахуа.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, изолят растительных протеинов*, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 30500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 43 мг; йод - 4,3 мг; медь- 13 мг; марганец - 56 мг; цинк - 140 мг; сeлeн - 0,09 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 28%; сырой жир - 16%; сырая зола - 5,1%; сырая клетчатка - 2,1%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|19 г (2/8)
|23 г (2/8)
|2 кг
|36 г (3/8)
|42 г (4/8)
|3 кг
|45 г (4/8)
|54 г (5/8)
|3, 5 кг
|52 г (5/8)
|62 г (6/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г