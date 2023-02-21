Labrador Retriever Adult

Состав

Кукуруза, рис, дегидратированные протеины говядины и свинины*, дегидратированные протеины мяса птицы, гидролизат протеинов животного происхождения, животные жиры, растительная клетчатка, свекольный жом, кукурузный глютен, пшеница, дрожжи и их частицы, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).