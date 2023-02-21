Корм ROYAL CANIN® Pug Adult, предназначенный для собак породы мопс старше 10 месяцев, специально разработан с учетом уникальных потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>В складках кожи мопса создается своебразный «микроклимат» - теплый и влажный- который может приводить к чрезмерному размножению кожной флоры и развитию дерматологических проблем.<p>Вот почему так важно, чтобы питание вашей собаки помогало поддерживать здоровье кожи. формула ROYAL CANIN® Pug Adult способствует поддержанию барьерной функции кожи и позволяет улучшить ее общее состояние.<p>ROYAL CANIN® Pug Adult также содержит комбинацию нутриентов, которые помогают поддерживать мышечный тонус вашей собаки.<p>Мопсы имеют характерную внешность: они отличаются большой головой и короткими рельефными мышцами. Короткие челюсти и толстые губы могут затруднить поглощение корма, кроме того, мопсы склонны заглатывать корм, не разгрызая его в достаточной степени.<p>Гранулы ROYAL CANIN® Pug Adult разработаны с учетом особенностей собак породы мопс. Форма и размер гранул облегчают захват корма и способствуют тщательному разгрызанию корма перед его заглатыванием.