Pug Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мопс в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
Корм ROYAL CANIN® Pug Adult, предназначенный для собак породы мопс старше 10 месяцев, специально разработан с учетом уникальных потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>В складках кожи мопса создается своебразный «микроклимат» - теплый и влажный- который может приводить к чрезмерному размножению кожной флоры и развитию дерматологических проблем.<p>Вот почему так важно, чтобы питание вашей собаки помогало поддерживать здоровье кожи. формула ROYAL CANIN® Pug Adult способствует поддержанию барьерной функции кожи и позволяет улучшить ее общее состояние.<p>ROYAL CANIN® Pug Adult также содержит комбинацию нутриентов, которые помогают поддерживать мышечный тонус вашей собаки.<p>Мопсы имеют характерную внешность: они отличаются большой головой и короткими рельефными мышцами. Короткие челюсти и толстые губы могут затруднить поглощение корма, кроме того, мопсы склонны заглатывать корм, не разгрызая его в достаточной степени.<p>Гранулы ROYAL CANIN® Pug Adult разработаны с учетом особенностей собак породы мопс. Форма и размер гранул облегчают захват корма и способствуют тщательному разгрызанию корма перед его заглатыванием.
Здоровье кожи
Помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Тонус мышц
Способствует поддержанию мышечного тонуса у мопса.
Идеальный вес
Помогает поддерживать идеальный вес мопса.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
|Вес
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|6 кг
|93 г (1+1/8)
|108 г (1+3/8)
|7 кг
|105 г (1+2/8)
|121 г (1+4/8)
|8 кг
|116 г (1+3/8)
|134 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+4/8)
|146 г (1+6/8)
|10 кг
|137 г (1+5/8)
|158 г (1+7/8)
|мерный стакан 240 мл - 82 г