GI Low Fat Liquid Dog

GI Low Fat Liquid Dog

Жидкий корм для собак

Полноценный диетический корм для собак, предназначенный для регулирования жирового обмена при гиперлипидемии, подкрепления и восстановления питанием. Корм с низким содержанием жиров, высоким содержанием незаменимых жирных кислот и легкоусваиваемых незаменимых питательных веществ, а также с высоким содержанием энергии.

Доступные размеры

3 x 200ml

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

Найти ветеринара
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Низкое содержание жира

Низкое содержание жира, которое подходит для собак, нуждающихся в ограничении жира в диете.

Адаптированная энергия (1 ккал/мл)

Высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи

Полноценная пища

Полноценная и сбалансированная жидкая диета, поддерживающая выздоровления собак, нуждающихся в энтеральном питании.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.

Легко вводится через зонд

Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ