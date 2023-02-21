GI Low Fat Liquid Dog

Полноценный диетический корм для собак, предназначенный для регулирования жирового обмена при гиперлипидемии, подкрепления и восстановления питанием. Корм с низким содержанием жиров, высоким содержанием незаменимых жирных кислот и легкоусваиваемых незаменимых питательных веществ, а также с высоким содержанием энергии.