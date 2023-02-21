GI Low Fat Liquid Dog
Жидкий корм для собак
Полноценный диетический корм для собак, предназначенный для регулирования жирового обмена при гиперлипидемии, подкрепления и восстановления питанием. Корм с низким содержанием жиров, высоким содержанием незаменимых жирных кислот и легкоусваиваемых незаменимых питательных веществ, а также с высоким содержанием энергии.
Доступные размеры
3 x 200ml
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Низкое содержание жира
Низкое содержание жира, которое подходит для собак, нуждающихся в ограничении жира в диете.
Адаптированная энергия (1 ккал/мл)
Высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи
Полноценная пища
Полноценная и сбалансированная жидкая диета, поддерживающая выздоровления собак, нуждающихся в энтеральном питании.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.
Легко вводится через зонд
Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|2
|115
|18
|590
|3
|155
|20
|640
|4
|190
|25
|755
|5
|225
|30
|865
|6
|260
|35
|975
|7
|290
|40
|1075
|8
|320
|45
|1175
|9
|350
|50
|1270
|10
|380
|55
|1365
|12
|435
|60
|1460
|14
|490
|70
|1635
|16
|540
|80
|1810