Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Влажный корм для собак

Полноценный консервированный корм для снижения лишнего веса у взрослых собак. Корм имеет низкую энергетическую плотность (паштет).

Доступные размеры

1 x 410g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддержание мышечной массы

Высокое содержание белка помогает поддерживать мышечную массу во время снижения веса.

Рекомендации по кормлению

Разделите дневное количество пищи на несколько порций. Адаптируйте количество пищи в соответствии с потребностями вашего питомца и скоростью снижения веса.

Эффективное снижение веса

Обеспечивает безопасное снижение веса и предупреждает набор веса.

5B. BEGGING CONTROL

Nutritional concept that helps keep dogs satisfied between meals.

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