Satiety Weight Management
Влажный корм для собак
Полноценный консервированный корм для снижения лишнего веса у взрослых собак. Корм имеет низкую энергетическую плотность (паштет).
Доступные размеры
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Поддержание мышечной массы
Высокое содержание белка помогает поддерживать мышечную массу во время снижения веса.
Рекомендации по кормлению
Разделите дневное количество пищи на несколько порций. Адаптируйте количество пищи в соответствии с потребностями вашего питомца и скоростью снижения веса.
Эффективное снижение веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и предупреждает набор веса.
5B. BEGGING CONTROL
Nutritional concept that helps keep dogs satisfied between meals.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Состав: мясо и животные субпродукты, субпродукты растительного происхождения, злаки, масла и жиры, минералы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на кг); Питательные добавки: Витамин D3: 290 МЕ, Е1 (Железо): 6,5 мг, E2 (Йод): 0,2 мг, E4 (Медь): 1,8 мг, E5 (Марганец): 2 мг, E6 (Цинк): 20 мг – Технологические добавки: Осадочный клиноптилолит: 1 г.
Аналитический состав: Белок: 8,0% – Жиры: 2,0% – Зола: 1,0% – Клетчатка: 2,0% – Влага: 83,0% – Метаболизируемая энергия: 579 ккал/кг.
|Идеальный вес (кг)
|Начало
|-
|Через 4 недели
|-
|Поддержание веса после похудения
|-
|-
|Граммы
|Баночка 410 г
|Граммы
|Баночка 410 г
|Граммы
|Баночка 410 г
|2
|191
|2/4
|164
|2/4
|180
|2/4
|4
|321
|3/4
|275
|3/4
|303
|3/4
|6
|435
|1
|373
|1
|410
|1
|8
|540
|1 + 1/4
|463
|1 + 1/4
|509
|1 + 1/4
|10
|638
|1 + 2/4
|547
|1 + 1/4
|602
|1 + 2/4
|15
|865
|2
|741
|1 + 3/4
|815
|2
|20
|1 073
|2 + 2/4
|920
|2 + 1/4
|1 012
|2 + 2/4
|25
|1 268
|3
|1 087
|2 + 3/4
|1 196
|3
|30
|1 454
|3 + 2/4
|1 247
|3
|1 371
|3 + 1/4
|35
|1 633
|4
|1 399
|3 + 2/4
|1 539
|3 + 3/4
|40
|1 805
|4 + 2/4
|1 547
|3 + 3/4
|1 701
|4 + 1/4
|45
|1 971
|4 + 3/4
|1 690
|4
|1 859
|4 + 2/4
|50
|2 133
|5 + 1/4
|1 828
|4 + 2/4
|2 011
|5
|55
|2 291
|5 + 2/4
|1 964
|4 + 3/4
|2 160
|5 + 1/4
|60
|2 446
|6
|2 096
|5
|2 306
|5 + 2/4