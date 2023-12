Een puppy wassen

De frequentie van het wassen zal variëren, afhankelijk van de vachtstructuur. Zeer kort haar mag alleen worden gewassen als het vies is. Kortharige puppy's moeten gemiddeld twee keer per jaar worden gewassen en langharige puppy's ongeveer elke drie maanden.

Als uw hond graag zwemt, moet de vacht daarna worden afgespoeld. Deeltjes uit rivier- of zeewater die op de vacht achterblijven, kunnen irritatie veroorzaken. Zorgvuldig afspoelen zal dit voorkomen.

Begin het bad door de vacht grondig te borstelen om van knopen en klitten af te komen. Hierna maak je de vacht helemaal nat en breng je de shampoo aan. Zorg ervoor dat de shampoo gaat schuimen en let er daarbij op dat deze niet in de ogen of oren van de hond komt. Er moet lauw water worden gebruikt, samen met een speciale shampoo voor puppy's om irritatie of een verstoring van de natuurlijke pH-waarde van de huid te voorkomen.

Laat de shampoo een paar minuten inwerken en spoel deze vervolgens uit met veel water. Je kunt het beste de kop als laatste afspoelen, omdat de hond waarschijnlijk zijn kop droog wil schudden.

Na een bad je puppy afdrogen

Droog je puppy stevig af en houd hem in een warme kamer tot hij goed droog is. In de zomer kun je een puppy ook droogdeppen in de tuin of een wandeling met hem maken, als hij maar niet in de modder gaat rollen. Een haardroger kan worden gebruikt als de hond daar geen probleem mee heeft, maar houd goed in de gaten dat het niet te heet wordt voor de hond en zorg dat je het haar tegelijkertijd borstelt.

Teer van de vacht van je puppy verwijderen

Belangrijk om op te merken is, dat als de hond teer op zijn vacht heeft gekregen, reinigingsproducten op basis van olie niet mogen worden gebruikt, want deze zijn zeer giftig. Breng plantaardige olie aan op de plaatsen waar de teer zit, wacht een paar minuten tot de olie de teer heeft opgelost en was de hond vervolgens.

De nagels van een puppy knippen

Honden hebben twee soorten nagels, teen- en duimnagels, en beide blijven groeien. Teennagels moeten van nature afslijten, maar als ze te lang worden, moeten ze worden afgeknipt.

Alle puppy's hebben een goede nagelverzorging nodig. Over het algemeen hoeven de nagels van puppy's niet te worden geknipt, maar als je het geluid van nagels op de grond hoort, kun je de nagels knippen. Vraag je dierenarts om je de beste technieken te laten zien.

Je puppy borstelen en kammen

Haren bij de hond verschillen niet van die van mensen: ze groeien en sterven af. Honden die buitenshuis leven, verliezen twee keer per jaar (lente en herfst) hun vacht, corresponderend met de veranderingen in daglicht. Honden die binnenshuis leven, worden niet zo beïnvloed door veranderingen van het licht, dus verliezen ze het haar het hele jaar door haren, met twee perioden van verhoogd haarverlies in de lente en de herfst. Regelmatig borstelen en wassen zal helpen om losse haren te verwijderen. De frequentie en het soort hulpmiddel dat wordt gebruikt, hangt af van de vachtsoort.

Borstelen van puppy's met kortgeknipt haar

Hoewel kortgeknipt haar geen regelmatige vachtverzorging nodig heeft, moet het wel af en toe worden geborsteld. Dode huid en haren worden losgemaakt door tegen de haarrichting in met een rubberen borstel te borstelen. Het vuil kan dan worden verwijderd door met de haarrichting mee met een zachte borstel over het hele lichaam te gaan. Rond het af door de vacht glanzend te maken met een licht vochtige zeemleren doek.

Vachtverzorging van puppy's met kort of middellang haar

Deze honden moeten vaker worden geborsteld, minstens één keer per week, vanwege de dichtheid van hun vacht, die bestaat uit een onder- en een bovenvacht. Gebruik een slickerborstel om tegen de haarrichting in zoveel mogelijk dode haren en huidschilfers los te maken en pluk de ondervacht los. Met een zachte borstel kun je dan met de haarrichting mee het vuil eraf halen.

Een grove kam kan op de staart en poten worden gebruikt. De vacht van ruwharige honden moet vier tot vijf keer per jaar worden geplukt met een trimmes en trimduim. Dit is helemaal niet pijnlijk als het goed wordt gedaan, met de haarrichting mee.

Borstelen van puppy's met lang haar

Langharige vachten zijn prachtig en moeten dagelijks worden geborsteld. Dit kan, bijvoorbeeld bij Afghaanse Windhonden, wel een uur in beslag nemen. Gebruik een slickerborstel en werk met de haarrichting mee om knopen en klitten te ontwarren. Omdat het haar lang is, kan het zijn dat je aan de huid trekt, dus moet je ervoor zorgen dat je de puppy geen pijn doet.

Het gebruik van een zachte borstel op honden met zijdeachtige vachten, zoals Yorkshire Terriërs en Afghaanse Windhonden, zal de vacht glans geven.

Een staalborstel kan worden gebruikt om onzuiverheden uit de vacht te verwijderen van honden met een overvloedige ondervacht, zoals Ruige Herders.

Een kam met brede tanden kan worden gebruikt om haar achter het spronggewricht te ontwarren.

Alle hulpmiddelen voor de vachtverzorging moeten na elk gebruik worden schoongemaakt en op een droge plek worden bewaard. Ga het roesten van staalborstels tegen door ze goed af te vegen en ze in te wrijven met een doek gedrenkt in plantaardige olie.