Puppyvaccinaties: canine para-influenzavirus

Wat is het canine para-influenzavirus?

Canine para-influenza is een ademhalingsvirus en één van de vele virussen die kennelhoest kunnen veroorzaken bij honden. Het is zeer besmettelijk en ontwikkelt zich vaak in situaties waar veel honden dicht bij elkaar zijn.

Wat zijn de symptomen van canine para-influenza?

Als uw puppy lijdt aan canine para-influenza, vertoont hij waarschijnlijk de volgende symptomen:

Een droge hoest

Koorts en hoge temperatuur

Een loopneus

Niezen

Oogontsteking

Depressie, lusteloosheid en verlies van eetlust

Wat veroorzaakt het canine para-influenzavirus?

Het virus ontwikkelt zich vaak in situaties waar grote groepen honden een tijd lang dicht bij elkaar zijn. Dit kan onder andere zijn in fokinstellingen, kennels, asielen, dierenwinkels, dagopvang en hondenshows.

Het wordt doorgegeven via contact met besmette honden, hun kommen en beddengoed, en door hoesten en niezen.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen para-influenza?

Vaccinaties kunnen besmettelijke en soms dodelijke ziektes helpen voorkomen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy op de juiste leeftijd de benodigde injecties krijgt.

Sommige vaccinaties zijn verplicht, terwijl andere worden aanbevolen, afhankelijk van hoe hoog het risico is dat uw puppy in contact komt met het virus. Het vaccin voor para-influenza is niet verplicht.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

Een dierenarts kan u helpen bij de keuze van een vaccinatieprogramma dat aansluit bij de behoeften van uw puppy. Dit hangt af van de omgeving waar hij aan wordt blootgesteld en de activiteiten waar de pup aan deel neemt.

Beschermt het vaccin mijn hond permanent tegen het canine para-influenza?

Virussen kunnen muteren. Sommige veranderen veel, sommige een beetje en andere nauwelijks.

Van canine para-influenza is bekend dat het virus muteert. Daarom moeten honden elk jaar worden gevaccineerd om ervoor te zorgen dat ze hun leven lang beschermd zijn tegen nieuwe stammen van het virus.

Overleg met uw dierenarts aangezien deze u kan helpen bij de keuze voor een vaccinatieprogramma dat het beste past bij de behoeften van uw puppy, afhankelijk van de plaats waar de puppy normaal verblijft en de activiteiten die hij onderneemt.

Andere manieren om mijn puppy te beschermen tegen canine para-influenza

Tijdens het kiezen van een kennel, moet u allereerst kijken of de kennel vereist dat alle honden zijn gevaccineerd tegen canine para-influenza of kennelhoest. U kunt dit achterhalen door te kijken naar de gegevens die u zelf moet verstrekken tijdens de aanvraag voor toelating van uw puppy.

Als u uw puppy naar een kennel of dagopvang brengt, zou de beheerder diverse specifieke factoren moeten controleren, waaronder de vaccinatiegeschiedenis van uw puppy. Waarschijnlijk wordt uw puppy alleen toegelaten als hij al is gevaccineerd.

Dit moet ervoor zorgen dat het virus buiten de deur wordt gehouden en zich daar niet kan verspreiden.

Andere vragen die u kunt stellen aan de kennel of dagopvang zijn welke maatregelen worden genomen in geval van zieke honden, zoals quarantaine, en welke protocollen worden gehanteerd voor reiniging en desinfectie. Kennis van alle processen die worden gevolgd kan u helpen voorkomen dat uw puppy wordt besmet met canine para-influenza.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn hond is besmet?

Als u denkt dat uw hond is besmet met canine para-influenza, moet u hem meteen meenemen naar de dierenarts. Deze voert een aantal testen uit om te bepalen of uw puppy is besmet en wat de beste aanpak is.

Wanneer honden dicht op elkaar zitten, is de dreiging van een aantal virussen groter. Het is dus belangrijk dat u met uw dierenarts bespreekt waar uw puppy tijd gaat doorbrengen, zodat de dierenarts het juiste vaccinatieschema kan aanbevelen.