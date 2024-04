Når bør du bytte fra valpe- til voksenfôr?

Forstå forskjellen mellom valpefôr og fôr beregnet på voksne hunder

Valpefôr er nøye utviklet for å gi alle essensielle næringsstoffer for optimal vekst og utvikling. For å støtte sunne bein, ledd og muskler har valpefôr et høyere innhold av proteiner, fett, kalsium og fosfor sammenlignet med fôr til eldre hunder.

Husk at det ikke er én fast regel når det gjelder ernæring i valpefôr. For eksempel vil en valp fra en liten hunderase ikke kreve samme mengde kalorier som en valp fra en stor hunderase.

Det er viktig å gjøre overgangen fra valpefôr til voksenfôr riktig. Hvis du starter for tidlig, kan utviklingen til hunden bli påvirket negativt og føre til næringsmangler. Hvis du er for sent ute, kan hunden bli mer utsatt for fedme, og komplikasjonene som følger med det. Dette skyldes det høyere kaloriantallet i valpefôr. Avtal en prat med veterinæren din for å være sikker på at du er på rett vei med hunden din.