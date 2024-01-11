Поговорімо про мініатюрних шнауцерів
Офіційна назва: Мініатюрний шнауцер
Інші назви: Перша назва – мініатюрний жорсткошерстий пінчер
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Інтенсивність линяння2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами3 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі4 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Вага
|Вага
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою мініатюрний шнауцер
Усе, що слід знати про породу
Завдяки кумедним бровам і густій бороді мініатюрний шнауцер виглядає, як поважний літній джентльмен навіть у молодому віці: бракує лише шовкового жилета та кишенькового годинника. Найхарактерніші риси та густа жорстка шерсть ріднять найменшого представника сімейства шнауцерів із мітельшнауцером і різеншнауцером. Але завдяки невеликому розміру, кмітливості, здатності пристосовуватися та добре ладнати з іншими тваринами й дітьми (звичайно, після дресирування) мініатюрні шнауцери стали ще популярнішими, а також улюбленими собаками для життя в сім’ї.
Цього коренастого маленького собаку вивели в Німеччині наприкінці 19-го століття, коли мітельшнауцерів схрестили з іншими породами меншого розміру. Мініатюрні шнауцери розумні, жваві та дружелюбні, а також чудові сторожові собаки. Так, ви все правильно зрозуміли. Їхня схильність до гавкання, яку можна виправити за допомогою дресирування в ранньому віці, може мати свої переваги.
Мініатюрних шнауцерів потрібно вигулювати, щоб вони регулярно отримували фізичні навантаження. Грайливі та завзяті (у хорошому сенсі цього слова) від природи, вони люблять гратися та навчатися трюків.
Густа шерсть цих собак може бути чорною, білою, чорно-сріблястою чи чорною із сивиною. Щоб тримати їх у гарній формі, мініатюрних шнауцерів потрібно регулярно відвозити до фахівця з грумінгу, а також гарно вичісувати вдома – ідеальний привід для пестощів.
2 факти про мініатюрних шнауцерів
1. Інстинкт переслідування здобичі
Мініатюрних шнауцерів спочатку розводили як фермерських собак, аби ті ловили щурів та інших шкідників. Якщо поруч є менші тварини, задля їхньої безпеки шнауцерів рекомендовано тримати на повідці!
2. Конкурс популярності
Тссс… Нікому не кажіть, але мініатюрні шнауцери – найпопулярніший представник сімейства шнауцерів. Можливо, саме завдяки яскравішій шерсті чи меншому розміру мініатюрний шнауцер – фаворит серед трьох порід шнауцерів із пристойним відривом згідно з останнім рейтингом Американського кінологічного клубу.
Історична довідка про породу
Довгі вуса, квадратна щелепа й густа борода ріднять мініатюрного шнауцера з його предком – мітельшнауцером. Назва всього сімейства шнауцерів, які вирізняються бородатою мордою, походить від німецького слова «Schnauze», що значить «морда». Мітельшнауцера вивели в Німеччині принаймні ще в 14-му столітті. Його розводили як фермерського собаку для ловлі щурів та інших шкідників, і спочатку порода називалася «жорсткошерстий пінчер».
Мініатюрного шнауцера вивели за допомогою схрещування з пуделями, аффенпінчерами, мініатюрними пінчерами чи навіть фокстер’єрами та шотландськими тер’єрами: немає цілковитої впевненості, з ким саме. Або навіщо. Проте хоча точне походження цієї породи до кінця незрозуміле, ми знаємо напевно, що породу «мініатюрний шнауцер» було вперше офіційно зареєстровано в 1888 році в Німеччині та вперше показано на виставці собак як окрему породу в 1899 році. Відтоді мініатюрний шнауцер став популярною собакою для сучасної сім’ї.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики мініатюрних шнауцерів
1.Вуха
2.Морда
3.Шерсть
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого мініатюрного шнауцера
Завжди в чудовій формі
Хоча загалом це здорові собаки, мініатюрні шнауцери можуть бути схильні до деяких проблем зі здоров’ям, як-от певних захворювань очей, зокрема – вкрай рідко – вродженої катаракти, яка може розвинутися з віком. Завдяки регулярним оглядам у ветеринарного лікаря, який може швидко виявити й усунути будь-які проблеми зі здоров’ям, ваш мініатюрний шнауцер завжди перебуватиме в чудовій формі.
Контроль ваги
Мініатюрні шнауцери, особливо кастровані, можуть бути схильні до набору надмірної ваги. Їхню вагу потрібно регулярно контролювати, як і вагу будь-якої маленької собаки. Дотримуйтеся рекомендованої щоденної кількості крокет для цієї породи, щоб собаки завжди залишалися жвавими й енергійними. Хоча вони можуть щасливо жити у квартирі, мініатюрні шнауцери дійсно потребують інтенсивних фізичних навантажень і гарного поєднання ходьби, бігу та ігор задля розумової стимуляції, а також спалювання фізичної енергії.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для мініатюрного шнауцера слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальний ветеринарний раціон.
Потреби цуценят породи мініатюрний шнауцер в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят породи мініатюрний шнауцер поступово формується. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили вашого улюбленця в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих собак породи мініатюрний шнауцер: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Крім того, під час інтенсивного зростання потрібно багато енергії, а тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г корму). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи мініатюрний шнауцер:
Підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів.
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
У дорослому віці маленькі собаки схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, тобто накопичення зубного нальоту й формування зубного каменю. Зубам і щелепам мініатюрного шнауцера потрібен надійний захист. Спеціальна форма й текстура крокет, призначених для розгризання, допомагає сповільнити утворення зубного нальоту, а формула, що містить хелатори кальцію, сповільнює утворення зубного каменю, щоденно підтримуючи гігієну ротової порожнини. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендується дотримуватися спеціального раціону.
Раціон, що містить легкозасвоювані білки, відповідний обсяг клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити кількість і послабити запах фекалій, що актуально для мініатюрних шнауцерів, яких утримують переважно в приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менше фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що сприяє метаболізму жирів. Ніколи не годуйте собак їжею, якою харчуються люди, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти появі зайвої ваги.
У віці 8 років у мініатюрного шнауцера починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати його життєві сили, а належний вміст фосфору підтримуватиме здоров’я сечовивідної системи. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих мініатюрних шнауцерів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають організм від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот для підтримки здорової шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму й щільність крокет відповідно до будови їхніх щелеп.
Догляд за мініатюрним шнауцером
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Усе про породу мініатюрний шнауцер
Мініатюрні шнауцери – жвава й активна порода собак, тому іноді вони просто не можуть не поділитися своїм щастям, трохи погавкавши. Хоча це може бути перевагою сторожової собаки, якщо ваш мініатюрний шнауцер здається вам надто галасливим, цьому може зарадити дресирування з раннього віку.
Нехай вас не вводить в оману хіпстерська борода: мініатюрні шнауцери можуть виглядати волохатими, але насправді вони практично не линяють.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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