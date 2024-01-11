Усе, що слід знати про породу



Завдяки кумедним бровам і густій бороді мініатюрний шнауцер виглядає, як поважний літній джентльмен навіть у молодому віці: бракує лише шовкового жилета та кишенькового годинника. Найхарактерніші риси та густа жорстка шерсть ріднять найменшого представника сімейства шнауцерів із мітельшнауцером і різеншнауцером. Але завдяки невеликому розміру, кмітливості, здатності пристосовуватися та добре ладнати з іншими тваринами й дітьми (звичайно, після дресирування) мініатюрні шнауцери стали ще популярнішими, а також улюбленими собаками для життя в сім’ї.

Цього коренастого маленького собаку вивели в Німеччині наприкінці 19-го століття, коли мітельшнауцерів схрестили з іншими породами меншого розміру. Мініатюрні шнауцери розумні, жваві та дружелюбні, а також чудові сторожові собаки. Так, ви все правильно зрозуміли. Їхня схильність до гавкання, яку можна виправити за допомогою дресирування в ранньому віці, може мати свої переваги.

Мініатюрних шнауцерів потрібно вигулювати, щоб вони регулярно отримували фізичні навантаження. Грайливі та завзяті (у хорошому сенсі цього слова) від природи, вони люблять гратися та навчатися трюків.

Густа шерсть цих собак може бути чорною, білою, чорно-сріблястою чи чорною із сивиною. Щоб тримати їх у гарній формі, мініатюрних шнауцерів потрібно регулярно відвозити до фахівця з грумінгу, а також гарно вичісувати вдома – ідеальний привід для пестощів.