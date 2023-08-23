Все, что нужно знать о породе



Если какую-то кошку и может сгубить любопытство, так это бенгальскую. Эти кошки полны уверенности и желания исследовать обстановку в своем доме. С таким любознательным питомцем приключения не заставят себя ждать. Бенгальские кошки отличаются поразительным бесстрашием и не против быть в центре внимания.

Что самое лучшее в бенгальской кошке? Уникальный роскошный розеточный окрас. Бенгальская кошка — единственная порода, украшенная столь необычными отметинами такой же формы, как у их дальних родственников — леопардов, ягуаров и оцелотов. Еще одна разновидность этой породы — снежная бенгальская кошка, в уникальном окрасе которой преобладает белый цвет. Это словно миниатюрный снежный леопард! Такой уникальный мотив с белым или светло-коричневым узором образуется благодаря рецессивному гену колорпойнта.

Шерсть бенгальской породы также может быть крапчатой или пятнистой. Для них также характерна плотная «плюшевая» шерсть. Какую бы форму она ни принимала, это великолепное зрелище.

Если вам нужна кошка с безудержной энергией, эта порода — то, что вам нужно. Бенгальские кошки славятся тем, что ведут себя как котята даже в пожилом возрасте. Уникальное сочетание домашнего питомца и дикого обитателя джунглей проявляется и в характере этих кошек. Они необычайно подвижны и атлетичны, а также очень сильны и в то же время грациозны. К вожделенным бенгальским кошкам определенно применимы такие эпитеты, как «великолепные», «чудесные» и «поразительные».

Что удивительно, бенгальские кошки известны своей тягой к воде: иногда они заходят в душ к хозяевам или разглядывают воду, текущую из крана во время приготовления пищи, купания, чистки зубов или мытья рук.