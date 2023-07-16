Бомбейская кошка уживается с людьми, ведущими активный образ жизни, и обычно отлично ладит со всеми членами семьи. Бомбейская кошка сочетает в себе черты двух кошек — покладистый характер и крепкое здоровье американской короткошерстной с общительным, любознательным и ласковым нравом бурманской.

Кошки этой породы очень активны и проявляют интерес ко всему, что происходит вокруг. Бомбейские кошки очень общительны и не любят оставаться в одиночестве. Если вы отсутствуете дома большую часть дня, то следует завести кошку другой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)