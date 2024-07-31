Британская длинношерстная
Эти кошки обладают дружелюбным, уравновешенным и спокойным характером, поэтому хорошо ладят со всей семьей.
О британской длинношерстной кошке
Британские длинношерстные кошки очень общительны и любят находиться рядом с людьми, особенно со своими владельцами. Они с удовольствием играют в одиночестве и найдут, чем себя занять в отсутствие владельца. Могут подолгу спать и любят, чтобы их гладили и держали на руках.
Эти кошки любят поесть и благодаря малоподвижному образу жизни могут быстро набирать вес. Чтобы не допустить набора избыточного веса, важно следить за их рационом.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Длинная шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-17 годы
Спокойные / Общительные / Тихие / Дружелюбные / Уравновешенные
Шерсть: Длинная шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-17 годы
Спокойные / Общительные / Тихие / Дружелюбные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется интенсивный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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