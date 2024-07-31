Британская длинношерстная

Британские длинношерстные кошки очень общительны и любят находиться рядом с людьми, особенно со своими владельцами. Они с удовольствием играют в одиночестве и найдут, чем себя занять в отсутствие владельца. Могут подолгу спать и любят, чтобы их гладили и держали на руках.

Эти кошки любят поесть и благодаря малоподвижному образу жизни могут быстро набирать вес. Чтобы не допустить набора избыточного веса, важно следить за их рационом.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)