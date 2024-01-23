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Британская короткошерстная

Известно, что британская короткошерстная кошка была прототипом Чеширского Кота из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Черно-белое изображение взрослой британской короткошерстной кошки

О британской короткошерстной кошке

Британские короткошерстные кошки умны, ласковы и совсем не темпераментны. Они терпимо относятся к детям и собакам, поэтому оптимально подходят на роль кошек для семьи.

Им нравится находиться рядом со своими владельцами, но они предпочитают оставаться независимыми и не любят, когда их носят на руках. Эти кошки чувствуют себя вполне комфортно наедине с собой и умеют сами находить себе развлечение.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 14-20 годы
Преданные / Ласковые / Тихие / Умные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Неприхотливость в уходе

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