Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки умны, ласковы и совсем не темпераментны. Они терпимо относятся к детям и собакам, поэтому оптимально подходят на роль кошек для семьи.

Им нравится находиться рядом со своими владельцами, но они предпочитают оставаться независимыми и не любят, когда их носят на руках. Эти кошки чувствуют себя вполне комфортно наедине с собой и умеют сами находить себе развлечение.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)