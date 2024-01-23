Британская короткошерстная
Известно, что британская короткошерстная кошка была прототипом Чеширского Кота из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
О британской короткошерстной кошке
Британские короткошерстные кошки умны, ласковы и совсем не темпераментны. Они терпимо относятся к детям и собакам, поэтому оптимально подходят на роль кошек для семьи.
Им нравится находиться рядом со своими владельцами, но они предпочитают оставаться независимыми и не любят, когда их носят на руках. Эти кошки чувствуют себя вполне комфортно наедине с собой и умеют сами находить себе развлечение.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 14-20 годы
Преданные / Ласковые / Тихие / Умные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 14-20 годы
Преданные / Ласковые / Тихие / Умные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Неприхотливость в уходе
Подходит для содержания в помещении и на улице
Неприхотливость в уходе
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей