Благодаря своему нраву бурманская кошка заслужила всеобщую любовь — эти животные сильно привязываются к владельцам и отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

Это ловкие и уверенные в себе кошки, способные совершать очень высокие прыжки, когда хотят поймать что-нибудь в воздухе. Если вы вынуждены оставлять кошку дома одну на долгое время, лучше заведите еще одно животное, чтобы она не скучала.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)