Бурмилла должна чувствовать себя частью семьи. Кошки этой породы любят внимание, заботу и ласку. Несмотря на любопытство и дружелюбие, бурмилла опасается незнакомых людей, но со временем привыкает к ним.

Эти привязчивые и тихие кошки обладают веселым и кротким нравом, отлично уживаются с другими домашними животными и детьми. Ум, любознательность и дружелюбие — некоторые из самых привлекательных качеств бурмиллы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)