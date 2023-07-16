Бурмилла
Верные, преданные и ласковые, они любят своих владельцев и всегда рады провести время вместе.
О бурмилле
Бурмилла должна чувствовать себя частью семьи. Кошки этой породы любят внимание, заботу и ласку. Несмотря на любопытство и дружелюбие, бурмилла опасается незнакомых людей, но со временем привыкает к ним.
Эти привязчивые и тихие кошки обладают веселым и кротким нравом, отлично уживаются с другими домашними животными и детьми. Ум, любознательность и дружелюбие — некоторые из самых привлекательных качеств бурмиллы.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Общительные / Тихие / Дружелюбные / Умные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Общительные / Тихие / Дружелюбные / Умные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Требуется умеренный уход за шерстью
Требует постоянного внимания
Требуется умеренный уход за шерстью
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