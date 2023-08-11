Девон-рекс — игривая и довольно озорная кошка, преданная своему владельцу. Больше всего эти кошки любят, когда их владелец находится рядом и может с ними поиграть. Эти энергичные маленькие кошки больше подходят для жизни в активной семье, потому что им нравится находиться в обществе людей.

Девон-рексы очень общительны и хорошо приживаются в больших семьях. Они отлично ладят с другими питомцами и с детьми. У этих кошек хороший аппетит, поэтому необходимо строго следить за их рационом, как только они начинают набирать вес. Это особенно важно, если животное стерилизовано.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)