Донской сфинкс

Донские сфинксы — это активные, чрезвычайно дружелюбные, очень умные, привязчивые и преданные своему владельцу кошки. Донские сфинксы добродушны и кротки, и за ними легко ухаживать. У кошек этой породы уравновешенный характер, они проявляют живой интерес к своему окружению и любят играть, самостоятельно изобретая все новые развлечения.

Донские сфинксы бывают различных окрасов и подразделяются на четыре разновидности по типу шерсти: голые «резиновые», флок, велюр и браш. Донские сфинксы несут доминантный ген бесшерстности, вызывающий выпадение шерсти новорожденных котят с возрастом (если она есть при рождении). У всех разновидностей этой породы, за исключением браша, шерсть выпадает при рождении или по мере взросления.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)