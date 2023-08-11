Египетская мау

Египетские мау — игривые и активные кошки, которые очень умны. Это общительные кошки, они охотно взаимодействуют с людьми и способны строить прочные взаимоотношения с владельцами.

Египетские мау обычно хорошо ладят с другими животными, включая собак, и любят играть с игрушками. Они любопытны, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)