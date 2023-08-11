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Японский бобтейл

Кошки породы японский бобтейл полны энергии, игривы, привязчивы, ласковы и жизнерадостны, обладают дружелюбным и общительным характером.
Взрослый японский бобтейл, черно-белое изображение

О японском бобтейле

Японский бобтейл — очень умная кошка, которая проявляет интерес ко всему, что происходит в доме. Представители этой породы хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми и нуждаются в обществе людей.

Эти кошки обладают сильным характером и общаются с владельцем мелодичными вокализациями. Японский бобтейл быстро обучается, легко осваивает новые игры и быстро приспосабливается к новым условиям.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Япония
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-18 годы
Умные / Игривые / Подвижные / Любвеобильные / Дружелюбные / Подвижные / Шумные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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