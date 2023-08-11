Кошки породы курильский бобтейл могут быть короткошерстными или полудлинношерстными. Они обладают очень дружелюбным, уравновешенным и мирным характером. Курильские бобтейлы отличаются отменным здоровьем, спокойствием, доверчивостью и общительностью.

Их нелегко разозлить, и они хорошо приспосабливаются к любым условиям содержания. Представители этой породы очень хорошо ладят с детьми, собаками и другими кошками.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)