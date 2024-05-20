Манчкин
О манчкине
Эти кошки общительны и чрезвычайно игривы. Они любят бегать, преследовать добычу и играть с игрушками. Хорошо чувствуют себя в компании, в том числе с детьми, собаками и другими домашними животными.
Взобраться с пола на шкаф одним прыжком они не могут, но им хватает ловкости и сообразительности, чтобы взять высоту в несколько этапов.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Игривые / Общительные / Дружелюбные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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