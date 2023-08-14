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Оцикэт

Кошка оцикэт может выглядеть дикой, но на самом деле это преданное семье животное.
Взрослая кошка оцикэт, черно-белое изображение

Об оцикэте

Оцикэты — уверенные кошки, которые любят общаться с гостями дома. Они понятливы и легко усваивают правила, установленные в доме, в котором живут. Кроме того, они общительны с людьми, поэтому быстро научатся выполнять ваши команды.

Оцикэты любят компанию. Они лучше всего подойдут для больших активных семей, где не будут долго оставаться в одиночестве.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-18 годы
Общительные / Активные / Уверенные / Умные

Основные факты

Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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