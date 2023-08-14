Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Петербургский сфинкс

Петербургские сфинксы — живые, игривые и очень умные кошки. Эти кошки остаются активными и игривыми на протяжении всей жизни.
Взрослый петербургский сфинкс, черно-белое изображение

О петербургском сфинксе

Петербургские сфинксы очень привязаны к людям и любят, когда их держат на руках. Эти кошки бывают трех типов: совсем бесшерстные, с очень короткой шерстью (как пушок на персике) и с более длинной шерстью (как бархат). Они очень хорошо ладят с другими кошками, с собаками и детьми, так как обычно очень игривы.

Петербургский сфинкс часто выбирает одного члена семьи в качестве своего любимца и очень ему предан.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Россия
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Подвижные / Игривые

Основные факты

Лучше всего содержать в помещении
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

Узнайте больше
Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.

Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей