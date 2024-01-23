Русская голубая кошка
Русские голубые кошки сдержанно относятся к посторонним, пока не познакомятся с ними поближе.
О русской голубой кошке
Русские голубые — это игривые, дружелюбные кошки, способные легко адаптироваться к любой обстановке. Эти кошки без труда принимают других животных и терпеливы с детьми.
За кошками этой породы легко ухаживать, и от владельца не требуется никаких особых умений. Однако если выпускать этих кошек на улицу, то только на безопасный огороженный участок, во избежание травм.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Россия
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Общительные / Умные / Дружелюбные / Игривые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Общительные / Умные / Дружелюбные / Игривые
Основные факты
Нужен выход во двор с оградой
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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