Сейшельская кошка

Сейшельские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером, они станут преданными и любящими питомцами. Они остаются активными и сохраняют игривость на протяжении всей жизни. Сейшельские кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.

Они также любят находиться среди людей и нуждаются в постоянном общении с ними. Эти кошки часто сильно привязываются к одному человеку.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)