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Сейшельская кошка

Сейшельские кошки очень общительны. Не заводите кошку этой породы, если вы не готовы уделять ей необходимое внимание.
Взрослая сейшельская кошка, черно-белое изображение

О сейшельской кошке

Сейшельские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером, они станут преданными и любящими питомцами. Они остаются активными и сохраняют игривость на протяжении всей жизни. Сейшельские кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.

Они также любят находиться среди людей и нуждаются в постоянном общении с ними. Эти кошки часто сильно привязываются к одному человеку.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Умные / Подвижные / Шумные / Общительные / Дружелюбные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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