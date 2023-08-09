Поговорим о сиамской кошке
Сиамская кошка со своей гламурной, дерзкой внешностью и почти царственной осанкой часто считается одной из самых типичных и красивых пород. И все же по своему характеру сиамская кошка больше напоминает собаку. Ласковые, общительные и игривые, они сильно привязываются к своим владельцам и любят быть с детьми и другими домашними животными. У них также есть свои любимые игрушки, и их никогда не утомляют игры — даже апортирование!
Официальное название: Сиамская кошка
Другие названия: Королевская кошка Сиама
Происхождение: Таиланд
Длина шерсти2 out of 5
Степень линьки2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Требовательность к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Самка
|29 - 31 cm
|27 - 31 cm
|Вес
|Вес
|4 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Этапы жизни
|Растущие котята
|Взрослые
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелые
|Пожилые
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с сиамской кошкой
Все, что нужно знать о породе
Как говорится, «кошкой никто не владеет». Но если бы кто-то и владел, то она, вероятно, была бы сиамской.
Это действительно одна из самых дружелюбных пород, эти кошки обожают общение с людьми и часто сильно привязываются к одному человеку. Им просто необходимы внимание и взаимосвязь. По правде говоря, характер сиамской кошки в некотором смысле больше похож на характер собаки.
Всегда считалось, что сиамская порода, когда-то известная как королевская кошка Сиама, родом с Таиланда, хотя точное ее происхождение окутано тайной. Однако известно то, что их завезли на Запад в конце XIX века. Их появление восприняли неоднозначно — таких кошек никогда еще не видели, но вскоре они стали популярными домашними животными.
Недаром их называли «королевскими» кошками Сиама. Эти грациозные животные с длинным гибким телом и вытянутой шеей вполне органично смотрелись бы и на гробнице фараона. У них стройные лапы и элегантная головка с изумительными миндалевидными глазами ярко-голубого цвета.
Короткая гладкая шерсть подчеркивает контуры гибкого мускулистого тела и не доставляет проблем в уходе. Встречается несколько разновидностей окраса сиамских кошек: от табби и черепахового до дымчатого, серебристого и рыжеватого.
Сиамские кошки очень умны и обладают яркой индивидуальностью. Их живо интересует все, что делает владелец, за которым они могут буквально следовать тенью. Кроме того, они невероятно общительны, и у каждой из них свой уникальный способ наладить контакт, а издаваемые ими звуки очень отличаются от других кошек.
Сиамские кошки — распространенный в поп-культуре образ, к которому часто обращаются художники и писатели. Кроме того, они нередко появляются на экранах. Например, сиамские кошки — персонажи таких фильмов Уолта Диснея, как «Леди и Бродяга» (1955), «Невероятное путешествие» (1963), «Этот ужасный кот» (1965) и «Коты-аристократы» (1970). А недавно даже появился популярный покемон, напоминающий сиамскую кошку.
Два факта о сиамских кошках
1. Идеальная симметрия
У сиамских кошек элегантные угловатые тела, и часто кажется, что они с иного мира. Но знаете ли вы, что если измерить расстояние от кончика носа до каждого кончика уха, их мордочки образуют равносторонний треугольник?
2. Двое — это компания
Учитывая их общительный характер, сиамские кошки плохо себя чувствуют в одиночестве. Поэтому владельцам, которым бывает нужно отсутствовать в течение дня, обычно рекомендуется иметь вторую сиамскую кошку. Так они смогут составить друг другу компанию.
История породы
Первые известные упоминания о сиамских кошках встречаются в сборнике древних манускриптов из существовавшего несколько веков назад Королевства Аюттхая в Сиаме (территория современного Таиланда). Эти документы, носящие название «Трактат о кошках», датируются самое раннее XIV веком.
Но в странах Запада об этой породе узнали только в 1800-х годах. Изначально реакция на «Королевских кошек Сиама» — а именно под таким названием они стали известны на Западе — была неоднозначной, поскольку ранее ничего подобного здесь не видели. В 1871 году, когда три кошки были представлены публике на выставке Crystal Palace Show в Лондоне, их встретили довольно холодно.
Однако вскоре сиамская порода приобрела популярность, и заводить подобных кошек стало модным. Первый стандарт породы был установлен в Соединенном Королевстве в 1892 году, и вскоре эти кошки стали пользоваться спросом по обе стороны Атлантики.
Сегодня на самом деле существует два типа сиамских кошек. Это вызвано тем, что в результате селекционного разведения были выведены две разновидности породы: современная «выставочная», отличающаяся более удлиненным и стройным телом и головой другой формы, и «традиционная» сиамская.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики сиамской кошки
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Окрас
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о сиамских кошках
Сиамские кошки не отличаются прекрасным ночным зрением
Хотя, возможно, среди всех представителей кошачьих у них одни из самых удивительных глаз пронзительного синего цвета, из-за особенностей физиологического строения они не могут усиливать слабые световые сигналы. Ранее у многих сиамских кошек наблюдалось косоглазие, что помогало компенсировать проблему, но эта черта воспринималась как недостаток. В результате он был в значительной степени устранен путем селекции. Об этом стоит помнить, так как плохое зрение в темное время суток увеличивает риск того, что ваша сиамская кошка может пострадать, например, не заметив автомобиль. С другой стороны, в отличие от иных голубоглазых животных, слух у сиамских кошек не страдает.
Еще одной распространенной проблемой у сиамских кошек являются болезни зубов
К ним относится такое заболевание, как гингивит — воспаление десен, которое может вызвать парадонтит. Сиамские кошки также страдают предрасположенностью к болезни, которую ученые обозначают аббревиатурой «FORL» (одонтокластическое резорбтивное поражение зубов у кошек). Иными словами, это прогрессирующее исчезновение зуба на уровне шейки. У некоторых кошек признаки заболевания не проявляются, у других наблюдается обильное выделение слюны или возникают затруднения при жевании. Чтобы подтвердить диагноз, назначают внутриротовую рентгенограмму. В любом случае, рекомендуется проводить регулярный осмотр полости рта вашей сиамской кошки. Кроме того, необходимо чистить ей зубы ежедневно, либо так часто, как получается.
Представители этой породы также могут быть склонны к определенным заболеваниям
У сиамских кошек отмечается повышенный риск развития состояния, называемого «холангиогепатический синдром». Это воспаление желчных протоков, зачастую вызываемое бактериальной инфекцией самого органа либо соседних с ним. Анатомически этот проток соединяется с тремя органами желудочно-кишечного тракта (поджелудочной железой, печенью и тонким кишечником), поэтому, если что-то пойдет не так, воспаление может затронуть их все. Сиамские кошки также предрасположены к заболеванию, называемому «амилоидозом». Это отложение нерастворимого «фибриллярного» белка в различных органах и тканях, нарушающее их нормальную работу. В основном болезнь поражает почки и печень животного. Поэтому, если вам кажется, что ваша сиамская кошка выглядит нездоровой, лучше сразу обратиться к ветеринарному врачу.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты сиамских кошек. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для сиамских кошек должен быть необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки.
Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать сиамской кошке рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, она сможет самостоятельно регулировать потребление корма.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Рост
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Потребности сиамских котят в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного выше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их корм должен быть не только богат энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Консолидация и гармонизация — от 4 до 12 месяцев
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся постоянные зубы, котенку необходимо есть достаточно большие крокеты, чтобы он научился жевать. До 12-месячного возраста иммунная система сиамских котят развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности полностью формируются к двенадцатимесячному возрасту. После этого кошка может употреблять взрослую пищу.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы животного (как и для всех кошек), основными целями в области питания взрослых сиамских кошек являются следующие:
поддержание стройного, мускулистого тела за счет повышенного уровня высококачественного белка, умеренного содержания жира и добавления L-карнитина, который способствует здоровому жировому обмену;
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной флоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков;
сохранение здоровья кожи и блеска плотно прилегающей шелковистой шерсти, усиление защитной функции кожи благодаря добавлению целевых питательных веществ, таких как аминокислоты, витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6;
поддержание должной гигиены ротовой полости благодаря форме крокет, адаптированной к их длинной узкой морде, и текстуре, стимулирующей разгрызание, что также помогает снизить скорость потребления корма.
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Уход за сиамской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Будучи весьма энергичными, сиамские кошки довольно решительно взбираются на любую высоту. Таким образом, им не помешает качественный, устойчивый игровой комплекс для кошек, чтобы им было чем заняться. Это также поможет вам спасти свои шторы (если они у вас, конечно же, есть) от когтей любимцев. Еще одной характерной особенностью сиамских кошек является их любовь к играм. Это еще один отличный способ поддерживать их активность, как физическую, так и умственную. Разнообразные игрушки для кошек займут их на какое-то время, и даже игра в апорт покажется увлекательной. Еще один вариант обеспечить достаточный уровень активности своему питомцу — завести еще одну сиамскую кошку (скучно точно не будет), и они смогут весело поиграть в догонялки.
Еще одна замечательная особенность сиамской породы заключается в том, что ее представители не нуждаются в сложном уходе и груминге. Все, что от вас требуется, — быстро прочесать шерсть расческой, чтобы удалить мертвые волоски. Сиамские кошки практически не линяют по сравнению с некоторыми другими породами. К тому же они чистоплотны, поэтому их не нужно часто купать, хотя специалисты рекомендуют проходить процедуру профессионального груминга дважды в год. Кроме того, не забывайте проверять уши питомца на наличие признаков инфекции и по возможности ежедневно чистить ему зубы или, по крайней мере, делать это два либо три раза в неделю.
Сиамские кошки очень умны, поэтому представители этой породы невероятно быстро обучаются и легко приспособятся к жизни в вашем доме. Тем не менее вам нужно будет уделять общению с ними определенное время, поскольку эти кошки очень нуждаются во внимании и формируют прочные связи со своими хозяевами. Коротко говоря, эта порода отлично подойдет в качестве животного-компаньона, особенно с учетом того, что сиамские кошки очень любят играть. Если вам часто приходится отсутствовать, рекомендуется приобрести пару кошек, так как представители этой породы плохо переносят одиночество. В этом случае, кошки смогут составить друг другу компанию, и, надо надеяться, это поможет избежать каких-либо неприятностей. Но в целом, поведенческие проблемы у сиамских кошек встречаются весьма редко
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Все о сиамских кошках
Да, конечно — это одна из особенностей поведения сиамских кошек. По сути, они становятся отличными компаньонами во всех отношениях. Однако из-за своего уровня активности и интеллекта сиамские кошки, оставленные без присмотра, могут иногда проказничать. Поэтому этой породе лучше всего подойдет владелец, который хочет проводить со своей кошкой время.
Сиамская кошка — одна из самых долгоживущих пород, в среднем они живут от 12 до 15 лет. Однако некоторые могут дожить до 20 лет, и даже больше. В общем, продолжительность жизни сиамской кошки довольно высокая.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности сиамской кошки
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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