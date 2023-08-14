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Сингапурская кошка

Сингапурская — самая маленькая из признанных пород кошек. Ее максимальный вес составляет всего около 3,75 кг.
Взрослая сингапурская кошка, черно-белое изображение

О сингапурской кошке

Сингапурская кошка — любопытная, открытая, игривая маленькая кошка, которая проявляют интерес ко всему, чем занимается владелец. При этом она не слишком озорная.

Кошки этой породы очень умны, общительны с людьми и сохраняют эти качества даже в пожилом возрасте. Сингапурская кошка отличается живым нравом, дружелюбием, игривостью, а также мягким и нежным мяуканьем. Кроме того, она хорошо ладит с другими кошками.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Сингапур
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Мелкие
Уверенные / Игривые / Умные / Дружелюбные / Общительные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Требует постоянного внимания
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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