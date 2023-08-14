Сингапурская кошка — любопытная, открытая, игривая маленькая кошка, которая проявляют интерес ко всему, чем занимается владелец. При этом она не слишком озорная.

Кошки этой породы очень умны, общительны с людьми и сохраняют эти качества даже в пожилом возрасте. Сингапурская кошка отличается живым нравом, дружелюбием, игривостью, а также мягким и нежным мяуканьем. Кроме того, она хорошо ладит с другими кошками.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)