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Сноу-шу

Каждая кошка сноу-шу уникальна — ее шерсть украшают отметины, которые не повторяются у других кошек.
Взрослая сноу-шу, черно-белое изображение

О сноу-шу

Сноу-шу — непривередливая порода, легко приспосабливающаяся к жизни в семье. Эти кошки общительны и дружелюбны, хорошо уживаются с другими животными и детьми.

Большинство сноу-шу сильно привязываются к определенному человеку, но и с другими членами семьи общаются охотно. Сноу-шу очень игривы и требуют внимания владельца. Они очень умны, любознательны и активны, а голос у них мелодичный и тихий.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Дружелюбные / Игривые / Умные / Активные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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