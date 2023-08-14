Сноу-шу
О сноу-шу
Сноу-шу — непривередливая порода, легко приспосабливающаяся к жизни в семье. Эти кошки общительны и дружелюбны, хорошо уживаются с другими животными и детьми.
Большинство сноу-шу сильно привязываются к определенному человеку, но и с другими членами семьи общаются охотно. Сноу-шу очень игривы и требуют внимания владельца. Они очень умны, любознательны и активны, а голос у них мелодичный и тихий.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Дружелюбные / Игривые / Умные / Активные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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