Сококе
О сококе
Сококе — активные, умные и ласковые кошки, при этом не слишком требующие внимания от своих владельцев. Кошки этой породы идеально подходят для жизни в семье, они любят играть, исследовать пространство или просто отдыхать рядом с владельцем.
Шерсть сококе имеет характерный рисунок, так называемый мраморный табби, а благодаря проявлению агути-окраса на однородных участках выглядят эти животные очень необычно.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Умные / Активные / Ласковые / Игривые
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Неприхотливость в уходе
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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