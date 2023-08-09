Давайте поговорим о канадских сфинксах
Канадского сфинкса невозможно перепутать ни с какой другой кошкой. Эта бесшерстная порода уникальна среди кошачьих. Вместо шерсти эти кошки покрыты пуховой шубкой с милыми морщинками. Они весьма импозантны и очень любят обниматься. Поклонники этой породы в восторге от трепетного отношения канадских сфинксов к людям. Канадские сфинксы прекрасно чувствуют себя в одиночестве, но очень рады быть с людьми. Они непременно дают знать, когда им требуется больше внимания.
Официальное название: канадский сфинкс
Другие названия: сфинкс, канадская бесшерстная кошка
Происхождение: Онтарио, Канада
Потребность в груминге3 out of 5
Уровень энергии *4 out of 5
Склонность шуметь3 out of 5
Требовательность к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *4 out of 5
|Этапы жизни
|Растущие котята
|Взрослые
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелые
|Пожилые
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с канадским сфинксом
Все, что нужно знать о породе
Не все кошки одинаковы. Сфинкс — самая необычная из кошек: у нее нет настоящей шерсти! С другой стороны, это самая типичная из нетипичных кошачьих. Они обладают не просто хорошим, а прекрасным характером. Их миндалевидные глаза на голове, увенчанной высокими ушами, светятся участием. По-другому и не скажешь: это классная кошка.
Может показаться, что эта порода родом из древнего мира, но на самом деле она появилась в холодном климате Канады: В 1966 году у беспородной кошки родился первый канадский сфинкс. Это был всего-навсего результат генетической мутации. Кроме того, эту породу называли канадской бесшерстной кошкой.
У канадских сфинксов просто божественный темперамент. Они всегда готовы пообниматься или поваляться у вас на коленях. Это точно «кошка-липучка», живая и ласковая. Кошки этой породы обожают, когда их держат на руках. Они по-настоящему жаждут внимания и, когда не получают его, начинают настойчиво требовать, чтобы их заметили. Кошки этой породы не очень разговорчивы, но общительны, потому что всегда хотят быть частью команды.
Теперь о шубке... Или о мехе? Канадский сфинкс покрыт мягким тонким пухом, у которого не так много аналогов в животном мире. Представьте себе замшу. Иногда кошки этой породы могут быть полностью бесшерстными, то есть у них может не быть ничего на коже. Для защиты кожи необходимо применять одобренный ветеринарами увлажняющий крем или масло без запаха. Соответственно, необходимо еженедельно купать животное с увлажняющим или детским шампунем, чтобы масло не загрязняло предметы интерьера. Кожа образует естественные складки на теле канадского сфинкса.
И — как будто всего этого недостаточно — шерсть канадских сфинксов может иметь самые разные шикарные цветовые сочетания, начиная с голубого или черно-черепахового с белым и заканчивая рыжим с белым.
И разве они не выглядят чрезвычайно умными? Это потому, что они такие и есть. Их мудрый взгляд придает им некое кошачье превосходство, как будто они обладают всеми знаниями мира. Мы никогда это не узнаем. И это прекрасно.
Два факта о канадском сфинксе
1. Это не гипоаллергенная порода
Несмотря на отсутствие шерсти, канадские сфинксы не относятся к гипоаллергенным породам. Гипоаллергенными называются кошки, которые не вызывают аллергию у людей, среди которых они живут.
2. Живая грелка
Можно подумать, что кошка без шерсти будет холодной на ощупь. Но не в случае с канадским сфинксом. Это очень теплые кошки. У кошек этой породы температура тела выше, чем у других представителей семейства кошачьих, и они быстрее сжигают калории. Тем не менее для поддержания оптимального здоровья вашей кошки держите ее в тепле.
История породы
При одном взгляде на бесподобную внешность канадских сфинксов в голову приходят мысли об их экзотическом дальневосточном происхождении. На самом деле все наоборот: их родина — Торонто (Канада). Заметьте, мы не хотим сказать, что Канада не экзотическая. В 1966 году родился первый канадский сфинкс от беспородной кошки по имени Элизабет. Это была невзрачная черно-белая кошечка, у потомства которой произошла генетическая мутация.
Хозяин быстро скрестил кота, которого назвали Прун, с другими бесшерстными кошками, и порода прижилась. В то время канадских сфинксов скрестили с девон-рексами, породой, происходящей из Англии, с такими же большими ушами и очень короткой шерстью. Однако бесшерстные котята одержали верх.
Канадских сфинксов также называли канадской бесшерстной кошкой, но в итоге закрепилось нынешнее название, так как внешний вид этих животных похож на изображения кошек из Древнего Египта.
От головы до кончика хвоста
Внешние данные канадского сфинкса
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем канадском сфинксе
Они могут быть склонны к проблемам с сердцем
При правильном разведении канадские сфинксы здоровы и очень жизнеустойчивы. Однако у этой породы есть риск развития гипертрофической кардиомиопатии — наследственного заболевания сердца, характеризующегося утолщением его стенок. Звучит опасно, но при возникновении такого заболевания его можно контролировать с помощью лекарств. Регулярно посещайте ветеринара, чтобы исключить все шансы появления заболевания.
Насколько они бесшерстные?
Интересный факт о бесшерстности канадских сфинксов: существуют различные ее степени. У одних кошек кожа на ощупь напоминает замшу, у других она гладкая и маслянистая. Некоторые канадские сфинксы имеют более густую шерсть на носу и ушах или на пальцах ног и хвосте. Покров канадского сфинкса напоминает шелковистую подпушку, но эта кошка ни в коем случае не бесшерстная.
Почему у них большой живот?
Анатомия канадских сфинксов такова, что они крепко стоят на ногах, несмотря на кажущуюся хрупкость. Возможно, это из-за отсутствия шерсти. На самом деле это выносливые кошки, и это касается их средней части тела. Их часто называют «пузатыми» — живот этих кошек упругий и подтянутый, как будто они только что съели большую миску крокет. Чем же кормить канадского сфинкса? Из-за отсутствия шерсти они должны есть больше, чем другие кошки, которым помогает согреться их шубка. Из-за этого заводчики позволяют этим кошкам есть по желанию — оставляют корм на перекус .
В качестве профилактической меры ветеринарный врач также может посоветовать коррекцию веса вашего питомца. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты канадских сфинксов. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для канадских сфинксов должен быть необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки.
Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать канадскому сфинксу рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, он сможет самостоятельно регулировать потребление корма.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Потребности котят канадского сфинкса в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного выше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их корм должен быть не только богат энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Консолидация и гармонизация — от 4 до 12 месяцев.
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся взрослые зубы, котенку необходимо есть крокеты правильной формы и консистенции, чтобы их можно было легко схватывать и разгрызать, обеспечивая тем самым гигиену полости рта. До 12-месячного возраста иммунная система котят канадского сфинкса развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Адаптированная энергетическая ценность и точно сбалансированное количество витаминов и минералов, включая витамин В, помогают поддерживать здоровый рост кошки, одновременно способствуя выполнению кожей защитных функций и сохранению ее здоровья. Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности достигают полной зрелости к двенадцатимесячному возрасту. После этого кошка может употреблять взрослую пищу.
Вот основные цели в области питания взрослого канадского сфинкса.
Удовлетворение высоких потребностей в энергии. Чтобы компенсировать отсутствие шерсти, у канадских сфинксов очень высокий метаболизм, который помогает регулировать температуру тела. Это называется терморегуляцией. Для этого процесса используется большое количество энергии, поэтому пища животного должна быть богата жирами и белками, чтобы удовлетворить все потребности в питании.
Сохранение здоровья кожи и уменьшение ее раздражения. Поддержка защитной функции кожи с помощью целевых питательных веществ, например жирных кислот омега-3 и омега-6
Поддержка сердечной функции и здоровья сердца. Гипертрофическая кардиомиопатия — это наследственное заболевание сердца, которое, как известно, бывает у канадских сфинксов. Диета, богатая таурином, может способствовать улучшению работы сердечной мышцы.
Обеспечение гигиены полости рта благодаря форме крокет, которая подходит для челюстей животного, и текстуре, которая побуждает жевать и позволяет зубам глубоко проникать в пищу
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальная энергетическая ценность корма для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Это грациозное тело выглядит подтянутым и стройным. Канадские сфинксы на самом деле прирожденные атлеты и имеют природную склонность взбираться куда-нибудь, особенно на предметы, находящиеся за пределами их досягаемости. Они большие любители играть, а не сидеть и бездельничать на диване целую вечность. Потребность в движении делает их еще более очаровательными, а также поддерживает их в форме. Своими преимуществами порода обязана высокому метаболизму, который стимулирует отличный аппетит. Имейте в виду: многие кошки получают физическую нагрузку на улице, но сфинксов следует держать в помещении из-за их нежной кожи, которую лучше не подвергать воздействию солнечных лучей.
Шерсть канадских сфинксов может быть необильной, но это не значит, что им не нужен груминг — просто его выполняют в другой форме. Их шелковистая шкурка требует едва ли не больше внимания, чем шерсть у их обычных собратьев по семейству кошачьих. Лучше всего защищать ее, часто смазывая неароматизированным маслом или увлажняющим кремом — так же, как люди делают со своей кожей, чтобы она была мягкой и шелковистой. Для оптимального ухода за канадским сфинксом следует еженедельно купать его с использованием увлажняющего шампуня, безопасного для животных, чтобы предотвратить попадание масла на предметы домашнего обихода. Кожа канадских сфинксов образует нежные складки, и при купании ее нужно внимательно очищать. В крайнем случае можно использовать влажные салфетки для младенцев.
Канадские сфинксы — очень ласковая порода, они отличаются стремлением угождать и учиться. Эти кошки имеют высокий интеллект и огромное количество энергии, черты, благодаря которым они хорошо воспринимают обучение. Канадские сфинксы очень преданы, поэтому связь между кошкой и человеком они любят и уважают. Лучше всего они реагируют на дрессировку, которая включает положительное подкрепление.
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Все о канадском сфинксе
Поклонники канадских сфинксов отмечают, что представители породы станут приятным дополнением к семье. Активные, ласковые и нежные — это лишь некоторые из прилагательных, описывающих этих уникальных кошек. В силу их характера, канадским сфинксам необходимо регулярное общение, и они не очень довольны, если остаются в одиночестве. Они потрясающе ладят с детьми и другими животными.
Как вы уже догадались, представители породы имеют склонность к кожным заболеваниям и солнечным ожогам. В коже канадских сфинксов не хватает меланина, пигмента, который предотвращает поглощение вредных ультрафиолетовых лучей. Лучше держать кошку подальше от солнечных лучей, но если это сложно, поговорите со своим ветеринарным врачом об использовании солнцезащитного крема, безопасного для домашних животных. Сфинксов следует регулярно купать, чтобы избежать потенциальных проблем с кожей. Кроме того, порода подвержена риску гипертрофической кардиомиопатии, наследственного заболевания сердца. Регулярные посещения ветеринарного врача помогут сохранить здоровье канадского сфинкса.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности канадского сфинкса
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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