Тонкинская кошка

Тонкинские кошки любят находиться среди людей и всегда быть в центре внимания.

Кошки тонкинской породы очень общительны и предпочитают жить вместе с другими кошками. Умные и невероятно ласковые тонкинские кошки становятся активными участниками всего, что происходит в доме.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)