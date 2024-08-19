Домашние кошки имеют базовые потребности, среди которых есть и здоровый, полноценный сон. Кошка, которая много спит, в часы бодрствования активна и игрива, имеет хороший аппетит. Недосып вредит питомцу точно так же, как и человеку. Поэтому нужно знать нормы сна и вовремя реагировать в случае отклонений.

Норма сна у кошек

В дикой природе кошки спят меньше, чем домашние. Они вынуждены добывать себе еду и искать безопасное место для сна. Домашний питомец живет в сытости и имеет подходящие условия для отдыха, поэтому может спать в любое время. В среднем взрослой кошке нужно 16 часов сна. Но, несмотря на это, потребность в отдыхе отличается у каждой кошки.

Факторы, определяющие норму сна для кошек:

пол;

возраст;

порода;

темперамент;

вес;

состояние здоровья.

Темперамент определяется породой. Представители азиатских, восточных и сиамо-ориентальных пород – легковозбудимые кошки, которые спят меньше. Флегматичные питомцы спят больше, как правило, это представители персидской, сибирской, шотландской и британской породы, а также мейн-куны.

Когда спят кошки

Биоритмы и инстинкты кошек заложены самой природой. Долгими тысячелетиями они помогали животным выживать и спасаться от опасности. Домашняя кошка не утратила свои природные инстинкты и поэтому тоже предпочитает ночной образ жизни. Для животного это идеальное время, чтобы охотиться.

За счет особенностей зрительного аппарата кошки отлично видят жертву в темноте, но сами при этом остаются незаметными. Но в домашних условиях у кошек нет необходимости добывать себе еду охотой, поэтому можно перестроить режим сна и бодрствования так, чтобы и хозяину, и питомцу было комфортно. Домашний питомец в состоянии приучиться спать ночью, а днем большую часть времени бодрствовать и играть.

Кошка спит весь день: о чем это говорит

Если кошка бодрствовала всю ночь, нет ничего плохого в том, что днем она отдыхает. Повышенная продолжительность сна, в том числе и в дневное время, также наблюдается у флегматичных, кастрированных и пожилых питомцев.

Если дневная сонливость кошки сопровождается отсутствием аппетита, вялостью, агрессией или другими симптомами, это не норма. Стоит показать питомца ветеринару.

Метеочувствительность тоже влияет на то, сколько спит кошка. Повышенная сонливость кошки в дневное время может быть связана с изменениями погоды. Питомцы много спят летом, в жару, и в период осадков.

Фазы сна

У кошек есть две фазы сна, которые отличаются по уровню мозговой активности. Поверхностный сон сменяет фаза глубокого сна, когда организм питомца эффективно восстанавливается. Фазы чередуются, сменяя друг друга.

Поверхностный сон

Продолжительность фазы поверхностного сна колеблется в пределах 15-30 минут. В это время кошка не спит, а дремлет. Сердечная деятельность и дыхание неизменны, от любого шороха питомец может проснуться.

Глубокий сон

Фаза глубокого сна менее продолжительная: от 5 до 10 минут. Биоритмы замедляются, мускулатура полностью расслабляется, активно протекают процессы восстановления. Разбудить кошку, погрузившуюся в глубокий сон немного сложнее.

Здоровый сон взрослых котов

Здоровый сон взрослого кота должен быть продолжительным, не менее 14-16 часов в сутки. Питомец будет хорошо спать, если другие его потребности покрыты. Чтобы хорошо спать питомцу нужно подходящее постоянное место, где он будет чувствовать себя в безопасности. Также кот должен быть сыт и здоров.

Ориентиры по продолжительности сна представлены в таблице.

Особенности питомца Количество часов сна в сутки Кратность Взрослая кошка 12-15 3-6 Пожилая кошка 14-18 2-4 Взрослый кот 12-16 4-7 Пожилой кот 14-20 2-5 Кастрированные коты и кошки 14-17 2-6

Половая активность некастрированных питомцев может влиять на режим сна. Кошки во время эструса спят мало, коты тоже на время половой охоты отказываются от полноценного сна. Как только гормональный фон приходит в норму, питомец начнет отсыпаться. У кастрированных кошек не наблюдается таких особенностей.

Сколько спит котенок

Котята спят больше, чем взрослые питомцы. У них тоже могут быть индивидуальные особенности, определяющие режим сна. Но есть общие ориентиры, касающиеся нормы сна с учетом возраста. Сколько должен спать котенок на разных этапах развития – описано в таблице.

Возраст котенка Сколько часов в сутки спит котенок? Сколько раз засыпает и просыпается котенок? 0-4 недели 21-23 7-10 1 месяц 19-21 7-10 2 месяца 18-20 6-9 3-4 месяца 16-20 6-9 5-6 месяцев 14-17 5-8

Проблемы со сном у котят могут быть связаны с чувством голода, стрессом или заболеваниями. Если котенок мало спит, это негативно отразится на его здоровье и развитии.

Проблемы со сном у котов

Нарушения сна у кошек могут быть связаны с патологическими и естественными явлениями. Если кот здоров, но не спит столько, сколько требует его организм, нужно найти причину и решить проблему.

Кот не спит по ночам – это нормально?

Для ночного хищника активность в темное время суток – норма. Но если кот не дает спать по ночам, нужно думать, что делать с этим. Перестроить режим дня кота реально, нужно постепенно увеличивать уровень активности в дневное время. Если животное будет тратить много энергии днем, то ночью гарантировано сможет крепко спать.

Ночная активность котят тоже может доставлять проблемы хозяевам. Но есть пути решения. Что делать, если котенок не спит ночью:

больше играть с ним в светлое время суток, особенно во второй половине дня;

достаточно покормить перед сном в пределах рекомендуемой порции;

минимизировать стресс и обустроить комфортное место для сна котенка.

Временить с переходом на дневной режим активности не стоит. Чем раньше питомец начнет приучаться к ночному сну, тем быстрее он сможет привыкнуть.

Кот дергается во время сна – что это значит?

Подергивания во сне у котят и взрослых кошек – нормальное явление. Движения являются следствием активной работы мозга, ученые имеют веские основания предполагать, что питомцы видят сновидения, испытывают эмоции. Но иногда подергивания во сне имеют патологическую природу и являются судорогами.

Патологические подергивания, как правило, сопровождаются дополнительными симптомами:

пенистые выделения изо рта;

конвульсии;

животное издает хрипящие звуки;

тело скручивается, выворачиваются лапы;

усы прижаты;

зрачки расширяются.

Судороги – симптом опасных заболеваний. Питомцу требуется срочная ветеринарная помощь.

В какой позе спит кот и о чем это говорит

О потребностях кота многое может сказать его поза во сне. Наблюдая, как кот спит, можно узнать, что его беспокоит и все ли у него в порядке. Вот значения кошачьих поз во сне:

на спине – питомец чувствует себя в безопасности;

на животе с поджатыми лапами – кот впал в дрему, он не спит;

свернувшись клубочком – вероятно, животное замерзло;

в коробке – скорее всего, не чувствует себя в безопасности, боится, что потревожат;

на боку – собирается крепко и долго спать.

Тревожный сигнал – кот прячется под диван, в шкаф или еще куда-то в недоступное для людей место, и долго спит. Это признак сильного стресса или заболевания.

Можно ли коту спать в кровати

Маленьких котят не рекомендуется брать в кровать, ради их безопасности. Одно неосторожное движение спящего человека может привести к травмам или трагедии. Но взрослое животное может спокойно спать с человеком, если нет никаких противопоказаний, например, аллергии. Если совместный сон с питомцем доставляет дискомфорт, нужно обустроить уголок для отдыха.

Кот сам выбирает место для сна, где ему будет максимально комфортно. Нужно установить лежанку в теплом месте, где нет сквозняков и яркого солнечного света. Место отдыха должно быть запретной зоной для других жильцов дома. Тогда кот будет охотно укладываться на отдых в своей лежанке и не побеспокоит сон хозяина.

Как приучить котенка спать одному

Есть много причин, почему кошка не спит с хозяином – ей неудобно, она нашла себе более удобное место, предпочитает ночную активность. Кошки независимые животные, но некоторым нравится спать в кровати хозяев. Если это по каким-то причинам неприемлемо, приучить котенка к сну на отдельной лежанке помогут эти рекомендации:

начинать приучение к раздельному сну желательно с первых дней;

нужно приобрести удобную лежанку, установить ее на небольшой высоте;

важно обеспечить тишину и покой;

для привлечения внимания можно положить любимые игрушки котенка на лежанку.

Если есть твердое решение приучить котенка к раздельному сну, нужно поощрять его успехи. Также нельзя делать исключения для маленького питомца.

Видят ли кошки сны?

Во Франции в 1965 году ученые Делорм и Жуве проводили эксперименты с участием кошек. В результате удалось выяснить, что после удаления части мозга, отвечающей за блокировку мускулатуры во сне, животные начинали двигаться не просыпаясь, что было похоже на бег или охоту. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что животные видят сны. Но пока что нет неопровержимых доказательств этого явления.

Полноценный сон кошек – залог правильного развития, крепкого здоровья и долголетия. Поэтому нужно особое внимание уделить созданию комфортных условий для отдыха и вовремя реагировать на какие-либо отклонения.