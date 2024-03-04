Выпускать ли кошку на улицу

Многие владельцы задаются вопросом о том, можно ли выпускать домашнюю кошку на улицу. Категоричного ответа на этот вопрос нет. Главное, о чем нужно помнить: разрешая животному гулять на улице, важно быть готовыми к возможным последствиям.

Существует два типа прогулки: самостоятельная или в присутствии владельца. Первый вариант кажется более гуманным, но на самом деле таит множество опасностей для здоровья и даже жизни питомца. Самовыгул в городской черте чреват риском получения всевозможных травм и заражения инфекционными заболеваниями.

В качестве альтернативы можно позволить кошке гулять под вашим наблюдением. Важно помнить, что выгул кошки существенно отличается от выгула собаки. Приучить кошку к шлейке может быть трудно, хотя и возможно. Однако она не будет смирно бежать по указанному вами направлению, а, скорее, предпочтет остаться на небольшом участке, чтобы познакомиться с новыми для нее запахами.

Многое зависит и от темперамента кошки и территории, на которой она гуляет: громкие звуки, такие, как шум машин, а также большое скопление людей способны напугать питомца. Особенно, если он никогда прежде не бывал за пределами дома. Если же во время первой попытки выйти на улицу все прошло более или менее нормально, и вы видите, что животное проявляет интерес к прогулкам на шлейке, можно продолжить ваши совместные выходы из дома.

Не забывайте, что поводок не гарантирует 100% безопасность во время прогулки: в стрессовой ситуации животное может убежать прочь, спрятаться в подвале или залезть на дерево. Снизить такую вероятность поможет анатомическая шлейка, которую животному не удастся снять самостоятельно.

Еще один вариант выгула для домашнего животного – прогулка на приусадебном участке, где кошка не покидает огороженной высоким забором территории.

Какая опасность подстерегает кошку вне стен дома?

Безусловно, прогулки благоприятно сказываются на физическом состоянии питомца и дарят ему ощущение свободы. Однако на самовыгуле домашнее животное подвергается некоторым рискам:

Питомец может полакомиться мышами и птицами, являющимися переносчиками паразитов и инфекционных заболеваний. Риски заразиться глистами, блохами и клещами велики и при контакте с пораженными сородичами. Ветеринарные врачи дают на этот счет такой совет: не забывайте о регулярной профилактической обработке животного с помощью специальных капель, таблеток и других препаратов.

Домашнее животное может заразиться инфекциями разного происхождения. Некоторые из заболеваний опасны для человека и являются смертельными. Одно из таких – бешенство. Наиболее эффективный способ предотвращения заражения различными инфекциями – ежегодная вакцинация.

Оживленные автомобильные дороги составляют большую опасность для домашних животных. Также кошка может пострадать от укусов бродячих собак. Стерилизованные животные менее подвержены риску гибели, поскольку именно в период активной половой охоты питомцы часто путешествуют на большие расстоянии для поиска партнера и участвуют в драках.

Отравление бытовой химией и ядами, предназначенными для грызунов, – еще один серьезный риск. К сожалению, предотвратить такие случаи невозможно. Отдельно следует упомянуть о людях, которые по собственной инициативе занимаются отловом и отравлением безнадзорных животных.

Породистое животное – лакомый кусочек для нечистых на руку граждан. Питомца могут украсть, чтобы оставить себе или получить за него вознаграждение.

Некоторые владельцы твердо убеждены, что длительное отсутствие кошки связано с тем, что она просто «загуляла». Но обычно кастрированные домашние животные не пропадают на улице подолгу. К тому же они прекрасно ориентируются в пространстве и не теряются в знакомом районе. Если ваш питомец длительное время не появляется дома, отправляйтесь на его поиски.

Чтобы иметь возможность узнать местонахождение кошки в случае ее пропажи, обязательно устанавливается микрочип. Также на современном рынке зоотоваров представлен широкий ассортимент ошейников с адресниками, на которых указаны контактные данные владельца, и модели с gps-трекером. Такой способ идентификации эффективен, если животное обнаружили и забрали к себе честные граждане, готовые его вернуть.

Выгул кошки возможен. Важно лишь ваше обоюдное желание и, в случае выгула под наблюдением, немного терпения, чтобы приучить питомца к шлейке и привыкнуть к его стилю прогулки. Но всегда следует помнить о рисках. Особенно высоки они, когда речь идет о самовыгуле. Учитывайте наши советы, чтобы принять самостоятельное решение о том, целесообразно ли выпускать кошку на улицу или гулять с ней на поводке. Если вы приняли положительное решение, заранее позаботьтесь о мерах безопасности.



