Уход за домашним питомцем охватывает все аспекты его жизни. Поэтому не пренебрегайте таким моментом, как регулярная стрижка и осмотр когтевой пластины. Мы расскажем, с какого возраста можно стричь когти котенку и как правильно проводить процедуру.

Как ухаживать за когтями котенка

Ухаживать за своими коготками кошки начинают с первого месяца жизни. Чтобы заточить их, животное сгрызает кончик когтя, а также периодически точит о твердые и шершавые поверхности – мебель, ковер. Кроме этого таким способом коты помечают свою территорию. На внутренней стороне лап расположены железы, которые во время царапанья поверхности выделяют ароматный секрет. У каждого кота секрет имеет свой запах.

Когда у котят появляются когти

У кошек в первые пару недель жизни когти очень мягкие и тонкие. Но уже через 1,5-2 месяца они становятся более плотными, острыми и отрастают настолько, что могут поцарапать . В 4 месяца они грубеют еще больше, а в 6 месяцев пластина формируется полностью.

Когда начинать стричь когти котенку? Ветеринарные врачи рекомендуют начинать проводить эти процедуры не ранее, чем с 15-той недели жизни. В этот период коготь довольно плотный и не будет растрескиваться во время стрижки. Также именно в раннем возрасте животные быстрее привыкают к гигиеническому уходу.

Как стричь когти котенка

Стрижка не вызовет сложностей ни у вас, ни у вашего любимца, если проводить ее всегда аккуратно. Важно не испугать и не причинить боль животному во время первой процедуры, чтобы у него сложилось позитивное отношение к ней в дальнейшем.





Как подготовиться к процедуре

Приступать к стрижке когтей стоит только после того как животное будет морально подготовлено, за счет чего испытает минимальный стресс от новой для него манипуляции. Рекомендуется начать подготовку за 2-3 дня до процедуры.

Как обрезать когти котенку в домашних условиях:

Выберите момент, когда ваш питомец расслаблен и спокоен.

Положите кота к себе на руки, поочередно потрогайте все лапы, немного помассируйте и погладьте каждую из них.

Разместите животное в удобной для него позе, покажите когтерезку, дайте ее понюхать и потрогать лапой. Если котенок начнет нервничать, попытайтесь чем-то отвлечь.

Постарайтесь понять, насколько готов ваш питомец к процедуре, спокоен ли он или напряжен. Не устанавливайте для себя временные рамки, в которые вы будете пытаться уложиться при манипуляции. Рекомендуется выделить для стрижки достаточно времени и делать небольшие перерывы, если животное устало:

Заранее подготовьте инструменты и все необходимое: когтерезку, кровоостанавливающее средство и антисептик. Обрабатывайте ранки в случае их появления ватными дисками или тампонами.

Протрите руки и инструменты антисептиком. Лапы кота обрабатывать не нужно. Помойте их в чистой воде в том случае, если они грязные.

Возьмите питомца на руки и положите в удобную для него позу. Например, спиной к себе или на спину.

Аккуратно, но надежно зафиксируйте одну лапу в руке. Надавите на нее по центру, чтобы втянутые когти показались полностью.

Сделайте срез когтерезкой на 2 мм выше живой части когтя (мягкие ткани и кровеносные сосуды). На светлых когтях живую часть видно очень хорошо, а вот с темными нужно быть осторожней.

В конце стрижки похвалите кота, погладив его по голове или угостив лакомством.

Только привыкшие к таким манипуляциям коты будут терпеливо ждать, пока вы обрежете все когти. Поэтому будьте готовы, что вы сможете срезать все когти далеко не с первого раза.





Какие нужны инструменты

В зоомагазинах продаются специальные ножницы или кусачки для подрезки. Их лезвия должны быть острыми, средней длины. Также обратите внимание и на свой комфорт – удобная форма и прорезиненное покрытие ручек желательно.

Если вы не до конца уверены, как правильно обрезать котенку когти, обратитесь к ветеринарному врачу.





Как приучить котенка к когтеточке

Купить, принести и поставить когтеточку в квартире – это только полдела. Кроме этого вам нужно познакомить своего любимца с этой вещью:

Возьмите любимое лакомство кота, подойдите к когтеточке и подзовите животное. Зацепите одну лапку когтями за поверхность когтеточки и проведите сверху-вниз или влево-вправо. После этого угостите питомца лакомством.

Используйте привлекательные для котов запахи кошачьей мяты или специальные спреи.

Понаблюдаете за котенком, где он чаще всего любит точить когти. В этом месте и должна стоять когтеточка.

Будьте готовы уделить немного времени на то, чтобы приучить кота к когтеточке. Вы потратите примерно 5 минут на одно упражнение.

Если котенок заинтересовался процессом, повторите упражнение. Когда он начнет точить коготки самостоятельно, хвалите его и давайте угощение. На то, чтобы приучить животное точить когти в положенном месте, обычно уходит неделя.