СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

CALM – это полнорационный диетический корм для кошек, созданный для снижения риска повторного образования струвитных камней, который способствует недонасыщению мочи или созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: лечение стрессовых ситуаций; Лечение сопутствующих заболеваний, связанных с пищеварительной, мочевыделительной системами и дерматологическими признаками. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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