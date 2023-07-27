Calm
Сухой корм для кошек
Калм Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек для поддержания животных в состоянии покоя
Доступные размеры
2kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание животного в состоянии покоя
Содержит гидролизованный молочный белок и L-триптофан, помогает корректировать поведение кошек, склонных к изменениям поведения в непривычных условиях и ситуациях.
Контроль образования комочков шерсти
Смесь различных типов клетчатки (в том числе, семена подорожника) помогает контролировать образование комочков шерсти и способствует их выведению.
Барьерная функция кожи
Созданный для поддержания естественного защитного барьера и здоровья кожи.
С/O индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыводящей системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|41
|1/2
|34
|1/2
|28
|1/2
|3
|55
|1/2
|46
|1/2
|37
|1/2
|4
|68
|1
|56
|1/2
|45
|1/2
|5
|79
|1
|66
|1
|53
|1/2
|6
|90
|1
|75
|1/2
|60
|1/2
|7
|101
|1
|84
|1
|67
|1
|8
|111
|1
|92
|74
|1
|9
|120
|1+1/2
|101
|80
|1
|10
|130
|1+1/2
|108
|87
|1
|*м.с- мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
CALM – это полнорационный диетический корм для кошек, созданный для снижения риска повторного образования струвитных камней, который способствует недонасыщению мочи или созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: лечение стрессовых ситуаций; Лечение сопутствующих заболеваний, связанных с пищеварительной, мочевыделительной системами и дерматологическими признаками. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.