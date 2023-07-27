Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Calm

Calm

Сухой корм для кошек

Калм Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек для поддержания животных в состоянии покоя

Доступные размеры

2kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание животного в состоянии покоя

Содержит гидролизованный молочный белок и L-триптофан, помогает корректировать поведение кошек, склонных к изменениям поведения в непривычных условиях и ситуациях.

Контроль образования комочков шерсти

Смесь различных типов клетчатки (в том числе, семена подорожника) помогает контролировать образование комочков шерсти и способствует их выведению.

Барьерная функция кожи

Созданный для поддержания естественного защитного барьера и здоровья кожи.

С/O индекс

Этот продукт способствует созданию в мочевыводящей системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

CALM – это полнорационный диетический корм для кошек, созданный для снижения риска повторного образования струвитных камней, который способствует недонасыщению мочи или созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: лечение стрессовых ситуаций; Лечение сопутствующих заболеваний, связанных с пищеварительной, мочевыделительной системами и дерматологическими признаками. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году