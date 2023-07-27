Mature Consult

Mature Consult

сухой корм для котов

Мачюр Консалт. Полнорационный диетический корм для кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения

Доступные размеры

1.5kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Замедление процесов старения

Возраст может оказывать негативное влияние на работу жизненно важных систем, включая почки. формула включает специально подобранные питательные вещества, которые способствуют поддержанию жизненного тонуса кошки.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы и способствует защите тканей и клеток от повреждений.

Оптимальный уровень энергии

Адаптированное содержание энергии удовлетворяет потребности активных кошек старшего возраста.

С/О индекс

Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году