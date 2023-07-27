Mature Consult
сухой корм для котов
Мачюр Консалт. Полнорационный диетический корм для кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения
Доступные размеры
1.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Замедление процесов старения
Возраст может оказывать негативное влияние на работу жизненно важных систем, включая почки. формула включает специально подобранные питательные вещества, которые способствуют поддержанию жизненного тонуса кошки.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы и способствует защите тканей и клеток от повреждений.
Оптимальный уровень энергии
Адаптированное содержание энергии удовлетворяет потребности активных кошек старшего возраста.
С/О индекс
Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с.)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с.)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|42
|1/2
|35
|1/2
|28
|1/2
|3
|56
|1/2
|47
|1/2
|38
|1/2
|4
|69
|1
|58
|1/2
|46
|1/2
|5
|81
|1
|63
|1
|54
|1/2
|6
|92
|1
|77
|1
|61
|1/2
|7
|103
|1
|86
|1
|69
|1
|8
|113
|1+ 1/2
|94
|1
|75
|1
|9
|123
|1/2
|103
|1
|82
|1
|10
|132
|1+1/2
|111
|1+1/2
|88
|1
|*м.с. - мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.