MATURE CONSULT BALANCE
сухой корм для котов
Мачюр Консалт Беленс. Полнорационный диетический корм для кошек, разработанный для снижения образования струвитных камней
Доступные размеры
1.5kg
3.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Комплекс для поддержания жизненной энергии
Возраст может оказывать влияние на жизненно важные системы кошек, включая функцию почек. Данная формула включает в себя выбор нутриентов, помогающих поддерживать жизненный тонус.
Комплекс антиоксидантов
Обогащен смесью антиоксидантов, что помогает нейтрализовать свободные радикалы, способствуя защите тканей и клеток.
Оптимальное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для удовлетворения потребностей активных зрелых кошек.
С/О индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
MATURE CONSULT BALANCE — полнорационный диетический корм для кошек, разработанный для снижения образования струвитных камней. Способствует ненасыщению мочи и созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: Зрелые кошки возрастом от 7 лет без явных признаков старения; Рекомендовано после ветеринарного осмотра животных зрелого возраста. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.