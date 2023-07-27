СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

MATURE CONSULT BALANCE — полнорационный диетический корм для кошек, разработанный для снижения образования струвитных камней. Способствует ненасыщению мочи и созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: Зрелые кошки возрастом от 7 лет без явных признаков старения; Рекомендовано после ветеринарного осмотра животных зрелого возраста. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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