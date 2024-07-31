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Эрдельтерьер

Эрдельтерьер — это самая крупная из пород терьеров.
Взрослый эрдельтерьер, черно-белое изображение

Об эрдельтерьере

Эрдельтерьеры бдительные, крепкие, не проявляют агрессии, и их сложно напугать. Это активные и мускулистые собаки с проницательным взглядом и очень дружелюбным характером.

Известно, что эрдельтерьер — это одна из самых универсальных пород в мире, и собаки этой породы зарекомендовали себя как хорошие охотники, спортсмены и компаньоны. В некоторых странах их часто используют в качестве полицейских собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Подвижные / Упорные / Подвижные / Уверенные / Дружелюбные / Умные / Бдительные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Требуется доступ к площадке на улице

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