Басенджи — всегда уравновешенные, подвижные и умные собаки легкого телосложения, с тонким костяком и длинными конечностями.

Хотя басенджи ведут себя относительно независимо и отстраненно с незнакомыми людьми, они сильно привязаны к своей семье. Эти необычайно чистоплотные собаки очень энергичны и грациозны в движении, демонстрируя плавный крупный шаг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)