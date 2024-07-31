Басенджи
Басенджи не лают, а издают очень характерный звук, напоминающий йодль.
О басенджи
Басенджи — всегда уравновешенные, подвижные и умные собаки легкого телосложения, с тонким костяком и длинными конечностями.
Хотя басенджи ведут себя относительно независимо и отстраненно с незнакомыми людьми, они сильно привязаны к своей семье. Эти необычайно чистоплотные собаки очень энергичны и грациозны в движении, демонстрируя плавный крупный шаг.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Конго
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Умные / Независимые / Любвеобильные / Бдительные / Сдержанные
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Умные / Независимые / Любвеобильные / Бдительные / Сдержанные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требуется интенсивная дрессировка
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Требует минимального ухода за шерстью
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