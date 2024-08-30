Все, что нужно знать о породе



Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему бигли — одна из самых популярных пород собак. Эти кроткие и уравновешенные собаки также отличаются приятным темпераментом. Немного дрессировки — и бигль будет отлично ладить с детьми и другими животными.

Хотя происхождение бигля доподлинно неизвестно, считается, что эта порода была с нами в течение многих сотен лет. Эти собаки, которых называют потомками римских гончих, стали популярны в Британии в 1800-е годы. В 1890 году был основан бигль-клуб, и вскоре был определен стандарт породы.

По данным Американского клуба собаководства, сегодня бигль — одна из 10 самых популярных пород собак в мире. Эти собаки также регулярно появляются на экране. Они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — самый популярный бигль из всех, который знаком многим из нас по комиксу «Пинатсы».

Своей буро-черно-белой шерстью бигль внешне напоминает фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, есть две разновидности биглей. Американский клуб собаководства различает категории до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.

Мальтезе обладают достаточно крепким телосложением и являются здоровой породой собак с хорошей продолжительностью жизни. В действительности, многие мальтезе легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более позднего возраста.

Активным и энергичным биглям ежедневно необходимо не менее часа физической активности, желательно больше. Поскольку эта порода была выведена для охоты в стае, ее представители лучше чувствуют себя в компании и плохо переносят одиночество.

Предупреждение для тех, кто планирует завести бигля: им нравится звук собственного голоса, и они довольно часто лают. Кроме того, они немного хуже поддаются дрессировке, чем другие породы, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.

В целом, эти преданные животные становятся прекрасными компаньонами. Наградой за ваши усилия станет новый лучший друг.