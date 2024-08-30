Давайте поговорим о биглях
Официальное название: бигль
Другие названия: гончая, английский бигль
Происхождение: Соединенное Королевство
Склонность к слюнотечению2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 12 месяцев
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|От 10 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с биглем
Все, что нужно знать о породе
Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему бигли — одна из самых популярных пород собак. Эти кроткие и уравновешенные собаки также отличаются приятным темпераментом. Немного дрессировки — и бигль будет отлично ладить с детьми и другими животными.
Хотя происхождение бигля доподлинно неизвестно, считается, что эта порода была с нами в течение многих сотен лет. Эти собаки, которых называют потомками римских гончих, стали популярны в Британии в 1800-е годы. В 1890 году был основан бигль-клуб, и вскоре был определен стандарт породы.
По данным Американского клуба собаководства, сегодня бигль — одна из 10 самых популярных пород собак в мире. Эти собаки также регулярно появляются на экране. Они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — самый популярный бигль из всех, который знаком многим из нас по комиксу «Пинатсы».
Своей буро-черно-белой шерстью бигль внешне напоминает фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, есть две разновидности биглей. Американский клуб собаководства различает категории до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.
Мальтезе обладают достаточно крепким телосложением и являются здоровой породой собак с хорошей продолжительностью жизни. В действительности, многие мальтезе легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более позднего возраста.
Активным и энергичным биглям ежедневно необходимо не менее часа физической активности, желательно больше. Поскольку эта порода была выведена для охоты в стае, ее представители лучше чувствуют себя в компании и плохо переносят одиночество.
Предупреждение для тех, кто планирует завести бигля: им нравится звук собственного голоса, и они довольно часто лают. Кроме того, они немного хуже поддаются дрессировке, чем другие породы, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.
В целом, эти преданные животные становятся прекрасными компаньонами. Наградой за ваши усилия станет новый лучший друг.
Два факта о биглях
1. По следу
Наряду с бладхаундами и бассет-хаундами бигли обладают более тонким обонянием, чем большинство других пород. В их носах есть около 220 млн обонятельных рецепторов.
2. По долгу службы
Учитывая их превосходное обоняние, неудивительно, что многие бигли служат в качестве поисковых собак в аэропортах. Как правило, они вынюхивают взрывчатые вещества и наркотики, но в последнее время их также дрессируют для обнаружения коронавируса.
История породы
Несмотря на многочисленные догадки любителей собак, происхождение бигля остается окутанным тайной. Скорее всего, они произошли от римских гончих, которые использовались для ловли кроликов и другой добычи. Их можно увидеть на картинах и в литературе еще с Елизаветинской эпохи.
В те времена бигли были меньше и обладали жесткой шерстью. Некоторые из них были настолько мелкими, что помещались в карман охотничьей куртки. Размер биглей постепенно увеличивался в течение многих лет, но более мелкая разновидность этой породы (так называемые «карманные бигли») существует и по сей день.
Хотя о точном происхождении названия «бигль» до сих пор ничего неизвестно, многие считают, что это слово происходит от галльского слова beag («маленький»). Другая версия гласит, что оно происходит от французского названия звука охотничьих горнов (be’geule).
В любом случае считается, что современная порода бигль возникла в Великобритании примерно в 1830-е годы. Предполагается, что это смесь нескольких пород, в том числе гончей Талбота, североанглийского бигля и южной гончей. Похоже, что характер бигля сочетает в себе лучшие черты этих пород.
В 1890 году в Великобритании был основан бигль-клуб, а вскоре был определен стандарт породы. Сегодня бигль часто встречается в списках самых популярных пород на свете.
Из-за хороших поведенческих характеристик, размеров и послушного нрава биглей также часто используют в лабораториях. К счастью, многие благотворительные организации предоставляют им убежище. Хотите завести бигля? Почему бы не забрать собаку из лаборатории к себе домой?
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики бигля
1.Голова
2.Морда
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о биглях
Важно выбрать сертифицированного заводчика.
Хотя продолжительность жизни биглей обычно довольно большая (в среднем — 12–15 лет), они могут быть подвержены некоторым генетическим заболеваниям, как и все породы собак. Как всегда, главное — покупать собаку у ответственного и авторитетного заводчика, который проверяет животных на наличие различных наследственных заболеваний, что помогает уменьшить риск. Кроме того, зная о том, есть ли у вашего бигля проблемы со здоровьем и могут ли они появиться позже, вы со своим ветеринарным врачом можете надлежащим образом спланировать лечение на всю жизнь питомца.
Обращайте внимание на проблемы с глазами.
У собак породы бигль могут возникать некоторые проблемы со зрением, такие как глаукома, дегенеративные заболевания (так называемая прогрессирующая атрофия сетчатки) и аденома третьего века, при которой в углу глаза начинает выступать железа. Как часто бывает в таких случаях, заблаговременное обнаружение заболевания может иметь решающее значение. Учитывая вышесказанное, важно регулярно проверять глаза бигля и консультироваться с ветеринарным врачом при появлении необычных симптомов или признаков дискомфорта. Кроме того, рекомендуется, чтобы бигль дважды в год проходил полный офтальмологический осмотр.
Собаки этой породы также могут страдать эпилепсией.
Это неврологическое заболевание, вызванное аномальной электрической активностью мозга, может приводить к легким, а иногда и тяжелым судорогам. Среди других симптомов — пошатывание, падение и временная дезориентация. Это одно из наиболее распространенных заболеваний биглей. Приступы могут начинаться примерно с шестимесячного возраста. Хотя припадки могут выглядеть пугающе, в реальности все не так плохо, как кажется. На самом деле долгосрочный прогноз для собак, страдающих эпилепсией, обычно довольно благоприятный. Как всегда, лучше всего обсуждать эти вопросы с ветеринарным врачом, который сможет посоветовать подходящий курс препаратов для вашего бигля.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для бигля следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и особенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда должно быть адаптировано к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринару, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Потребности щенка бигля в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков бигля развивается постепенно в первые 12 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварение щенков и взрослых биглей также отличается: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокетов, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Следует контролировать потребление калорий, поскольку бигли известны своей склонностью к полноте. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослого бигля являются:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию хондроитина, глюкозамина и ЭПК/ДГК.
Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки.
Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у бигля появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для биглей старшего возраста должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному мнению снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержки качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество корма, который они употребляют, было достаточным, размер, форма и твердость крокетов должны соответствовать челюстям собаки.
На протяжении всей жизни важно не кормить биглей едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Уход за биглем
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Бигли — атлетичные и энергичные собаки, для которых нет ничего лучше, чем прогуляться на свежем воздухе и хорошенько все обнюхать. Поэтому им ежедневно необходимо не менее часа физических нагрузок, а лучше два или даже больше. Взрослый бигль может немного облениться и предпочесть уютно устроиться в своей корзине, но поскольку данная порода склонна к ожирению, важно не допустить этого. Бигли в любом возрасте сохраняют свой врожденный охотничий инстинкт и склонность брать след, поэтому следует держать их на поводке или по крайней мере в поле зрения. Кроме того, они являются непревзойденными мастерами побега и хорошо умеют подкапываться под заборы, поэтому важно внимательно следить за ними даже в своем саду.
Одно из множества преимуществ бигля — неприхотливость с точки зрения груминга. Несмотря на густой двойной шерстяной покров, который защищает собаку от неблагоприятных погодных условий, ее короткий, гладкий и непромокаемый мех хорошо поддается чистке и уходу. Достаточно раз в неделю расчесывать бигля щеткой средней жесткости, чтобы удалять отмершие волоски. Кроме того, для этой породы характерно умеренное выпадение шерсти, хотя оно увеличивается в сезон линьки бигля. У бигля короткая шерсть, поэтому достаточно время от времени купать питомца. Кроме того, необходимо регулярно подстригать когти, как можно чаще чистить зубы и тщательно проверять длинные висячие уши бигля во время груминга.
Что касается дрессировки бигля, это действительно может быть немного сложнее, чем в случае некоторых других пород. Только не рассказывайте им, что мы это сказали. Несмотря на свою кротость и преданность, эти собаки также имеют независимый характер. Поскольку изначально эта порода была охотничьей, бигли любят обнюхивать все на своем пути во время прогулок, и может потребоваться больше времени, чтобы приучить их к выгулу. С другой стороны, бигли также быстро учатся и хорошо поддаются дрессировке, подкрепляемой вознаграждениями, особенно лакомствами. Главное — как можно раньше начать дрессировку щенка бигля и обеспечить регулярную социализацию. Планирование и терпение пойдут на пользу и вам, и вашему питомцу.
Все о биглях
В среднем полностью сформировавшийся бигль достигает размеров 38–40,5 см (15–16 дюймов), а максимальный вес бигля составляет 13,5 кг (30 фунтов). Из-за относительно компактных размеров бигли хорошо адаптируются к жизни в домах большинства типов. Американский клуб собаководства различает две разновидности биглей: до 33 см и 33–38 см в холке. Их вес тоже различается соответствующим образом.
Биглям ежедневно необходимо не менее часа физической активности, а желательно два или больше часов. Если вы склонны к отговоркам вроде «Но мы занимались на прошлой неделе!», то эта порода не для вас. Этим собакам хорошо подходит сочетание прогулок, пробежек и игр. Им также идут на пользу прогулки в саду.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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