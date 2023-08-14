У собаки породы бишон фризе есть все физические и поведенческие качества, необходимые идеальному компаньону, она с радостью делится любовью.

Ее часто выбирают как компаньона люди из разных уголков мира. Бишон фризе — это живая маленькая собака с выразительными глазами и беззаботным, игривым характером.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)