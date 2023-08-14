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Бишон фризе

Жизнерадостный, энергичный и умный бишон фризе станет желанным питомцем в любой семье.
Взрослый представитель породы бишон фризе на черно-белой фотографии

О бишон фризе

У собаки породы бишон фризе есть все физические и поведенческие качества, необходимые идеальному компаньону, она с радостью делится любовью.

Ее часто выбирают как компаньона люди из разных уголков мира. Бишон фризе — это живая маленькая собака с выразительными глазами и беззаботным, игривым характером.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Уверенные / Тихие / Общительные / Легко приспосабливаются / Любвеобильные / Преданные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Требуется умеренная дрессировка

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