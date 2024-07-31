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Бладхаунд

В какой бы роли ни выступали бладхаунды — как собаки для охоты на крупную дичь, служебные собаки или собаки-компаньоны, — энергия этих животных всегда бьет через край.

О бладхаунде

Бладхаунды — благородные собаки с внушительной и печальной внешностью. При этом они очень ласковые и отличаются кротким нравом.

Бладхаунды обладают легендарным нюхом, поэтому неудивительно, что в Северной Америке их часто используют для поиска пропавших без вести.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Бельгия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Кроткие / Уравновешенные / Любвеобильные / Общительные / Спокойные / Решительные / Сдержанные / Эмоциональные / Тихие

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке

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