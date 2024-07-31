Бордер-терьер

Бордер-терьеры обладают крепким и хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. У этой породы есть все поведенческие особенности рабочей собаки.

До того как Британский клуб собаководства признал эту породу, бордер-терьерам часто приходилось самим находить еду, и выживали только собаки с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)