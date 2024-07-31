Бордер-терьер
О бордер-терьере
Бордер-терьеры обладают крепким и хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. У этой породы есть все поведенческие особенности рабочей собаки.
До того как Британский клуб собаководства признал эту породу, бордер-терьерам часто приходилось самим находить еду, и выживали только собаки с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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