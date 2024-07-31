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Бордер-терьер

Бордеры, без сомнения, обладают всеми чертами терьеров. Этих небольших гордых собак невозможно напугать.
Взрослый бордер-терьер, черно-белое изображение

О бордер-терьере

Бордер-терьеры обладают крепким и хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. У этой породы есть все поведенческие особенности рабочей собаки.

До того как Британский клуб собаководства признал эту породу, бордер-терьерам часто приходилось самим находить еду, и выживали только собаки с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Игривые

 

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке

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