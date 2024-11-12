Русская псовая борзая
Легко понять, почему эту породу назвали борзой: ее изящное, спортивное телосложение вызывает мысли о чем-то стремительном.
О русской псовой борзой
Русские псовые борзые — это преданные, ласковые и надежные собаки, которые наслаждаются обществом людей. Они станут замечательными питомцами в активных семьях.
Однако к этой собаке нельзя относиться легкомысленно. Как и всем крупным собакам, борзым нужно много места, а их шерсть требует регулярного ухода.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Россия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Жизнерадостный / Тихие / Уравновешенные / Бдительные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требует много пространства
Требуется постоянный уход за шерстью
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