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Русская псовая борзая

Легко понять, почему эту породу назвали борзой: ее изящное, спортивное телосложение вызывает мысли о чем-то стремительном.
Взрослая русская псовая борзая, черно-белое изображение

О русской псовой борзой

Русские псовые борзые — это преданные, ласковые и надежные собаки, которые наслаждаются обществом людей. Они станут замечательными питомцами в активных семьях.

Однако к этой собаке нельзя относиться легкомысленно. Как и всем крупным собакам, борзым нужно много места, а их шерсть требует регулярного ухода.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Жизнерадостный / Тихие / Уравновешенные / Бдительные

 

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки
Требует много пространства
Требуется постоянный уход за шерстью

 

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