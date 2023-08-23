Боснийская грубошерстная гончая (барак)
О боснийской грубошерстной гончей барак
Порода была впервые зарегистрирована FCI в июне 1965 года как иллирийская гончая, но позднее получила название «боснийская грубошерстная гончая барак», хотя стандарт породы практически не изменился.
Это крепкие собаки с длинной и густой шерстью красновато-желтого или землисто-серого оттенка и белыми лапами. Их густые брови придают морде серьезное и строгое, но бодрое выражение.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Босния
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12–15 годы
Подвижные / Уверенные / Бдительные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуется владелец с некоторым опытом
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