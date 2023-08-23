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Боснийская грубошерстная гончая (барак)

У этих выносливых и настойчивых гончих звучный лай, который может быть довольно низким.

О боснийской грубошерстной гончей барак

Порода была впервые зарегистрирована FCI в июне 1965 года как иллирийская гончая, но позднее получила название «боснийская грубошерстная гончая барак», хотя стандарт породы практически не изменился.

Это крепкие собаки с длинной и густой шерстью красновато-желтого или землисто-серого оттенка и белыми лапами. Их густые брови придают морде серьезное и строгое, но бодрое выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Босния

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12–15 годы

Подвижные / Уверенные / Бдительные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Хорошо поддается дрессировке

Требуется владелец с некоторым опытом

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