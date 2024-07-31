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Бостон-терьер

Бостон-терьеры — это живые и очень умные собаки с заслуженной репутацией отличных компаньонов.

Boston Terrier adult in black and white

О бостон-терьере

Бостон-терьеры — это решительные, сильные и активные собаки со свободными и грациозными движениями.

Бдительные и добрые бостон-терьеры отличаются дружелюбным и привязчивым нравом. Их легко узнать по характерному черно-белому окрасу, напоминающему смокинг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы
Дружелюбные / Подвижные / Умные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке

 

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