Бостон-терьер
Бостон-терьеры — это живые и очень умные собаки с заслуженной репутацией отличных компаньонов.
О бостон-терьере
Бостон-терьеры — это решительные, сильные и активные собаки со свободными и грациозными движениями.
Бдительные и добрые бостон-терьеры отличаются дружелюбным и привязчивым нравом. Их легко узнать по характерному черно-белому окрасу, напоминающему смокинг.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы
Дружелюбные / Подвижные / Умные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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