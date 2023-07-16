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Овернский бракк

У овернского бракка весьма характерный окрас, особенно на голове, черный цвет которой, в идеальном варианте, сочетается с белым пятном, расходящимся ото лба до краев морды.
Взрослый овернский бракк, черно-белое изображение

Об овернском бракке

Эти кроткие, очень ласковые, умные и послушные собаки — замечательные семейные питомцы. Поскольку овернские бракки использовались для выслеживания дичи, у них прекрасный нюх.

Необходимо развивать природные качества этих собак во время дрессировки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Кроткие / Любвеобильные / Умные / Послушные / Жизнерадостный

Основные факты

Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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