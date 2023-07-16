Овернский бракк
Об овернском бракке
Эти кроткие, очень ласковые, умные и послушные собаки — замечательные семейные питомцы. Поскольку овернские бракки использовались для выслеживания дичи, у них прекрасный нюх.
Необходимо развивать природные качества этих собак во время дрессировки.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Кроткие / Любвеобильные / Умные / Послушные / Жизнерадостный
Основные факты
Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
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Здоровье на протяжении всей жизни
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