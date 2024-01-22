Бразильский терьер

Неугомонные, живые, активные и бдительные, эти маленькие терьеры — дружелюбные животные, которые хорошо ладят со своими друзьями.

Это одна из двух всемирно признанных бразильских пород, наряду с филами. С точки зрения характера некоторые бразильские терьеры похожи на джек-расселов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)