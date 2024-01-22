Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Бразильский терьер

Эти очаровательные маленькие бразильцы — прежде всего ценные компаньоны, призванные ловить мелких вредителей и выполнять другую работу на больших бразильских фермах.
Взрослый бразильский терьер, черно-белое изображение

О бразильском терьере

Неугомонные, живые, активные и бдительные, эти маленькие терьеры — дружелюбные животные, которые хорошо ладят со своими друзьями.

Это одна из двух всемирно признанных бразильских пород, наряду с филами. С точки зрения характера некоторые бразильские терьеры похожи на джек-расселов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Бразилия
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Основные факты

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Отличная собака для семьи
Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

 
Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

 
Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей