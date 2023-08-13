Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Пердиуэро-де-бургос

Эти уравновешенные, спокойные собаки, также называемые испанскими легавыми, обладают очень благородным внешним видом и превосходным характером, сочетающим в себе мягкость и ум.

 

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей