Пердиуэро-де-бургос
Эти уравновешенные, спокойные собаки, также называемые испанскими легавыми, обладают очень благородным внешним видом и превосходным характером, сочетающим в себе мягкость и ум.
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Эти уравновешенные, спокойные собаки, также называемые испанскими легавыми, обладают очень благородным внешним видом и превосходным характером, сочетающим в себе мягкость и ум.
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