Майорская пастушья собака
О майорской пастушьей собаке
Майорские пастушьи собаки отличаются относительно крупным, но не тяжелым сложением. Окрас может быть полностью черным или черным с белыми отметинами на груди. Это уравновешенные, выносливые, сильные, мускулистые, крепкие и подвижные собаки. Существует две разновидности этой породы, которые различаются типом шерсти, — короткошерстная (наиболее распространенная) и длинношерстная.
Эти благородные собаки признают только одного владельца и с трудом привыкают к посторонним. Умные, послушные, ласковые, в молодом возрасте — часто робкие и тихие, они необыкновенно тонко чувствуют ситуацию. Они отважны, способны ввязаться в драку, но беззаветно преданы владельцу.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы
Уверенные / Преданные / Эмоциональные / Умные / Послушные / Любвеобильные / Жизнерадостный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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