Майорская пастушья собака

Майорские пастушьи собаки отличаются относительно крупным, но не тяжелым сложением. Окрас может быть полностью черным или черным с белыми отметинами на груди. Это уравновешенные, выносливые, сильные, мускулистые, крепкие и подвижные собаки. Существует две разновидности этой породы, которые различаются типом шерсти, — короткошерстная (наиболее распространенная) и длинношерстная.

Эти благородные собаки признают только одного владельца и с трудом привыкают к посторонним. Умные, послушные, ласковые, в молодом возрасте — часто робкие и тихие, они необыкновенно тонко чувствуют ситуацию. Они отважны, способны ввязаться в драку, но беззаветно преданы владельцу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)